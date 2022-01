Sofyan Amrabat is heel dicht bij droomtransfer naar Engeland

Woensdag, 26 januari 2022 om 17:28 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:32

Tottenham Hotspur is dicht bij de komst van Sofyan Amrabat, zo meldt journalist Gianluca Di Marzio woensdagmiddag. The Spurs willen de voormalig middenvelder van FC Utrecht en Feyenoord voor de rest van het seizoen van Fiorentina huren, met een optie tot koop voor zestien miljoen euro. Ook Amrabat zelf heeft zijn zinnen gezet op een overstap naar Londen, maar moet mogelijk nog wachten tot Tanguy Ndombélé of Dele Alli is vertrokken.

Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano zijn er sinds zondag gesprekken tussen Tottenham en Amrabat gaande. Manager Antonio Conte zou de middenvelder, die momenteel met Marokko op de Afrika Cup actief is, 'zeer waarderen'. Amrabat moet bij Fiorentina dit seizoen genoegen nemen met een reserverol: van zijn elf competitieduels in de Serie A begon hij er slechts één in de basis. Vorig seizoen kwam het jongere broertje van voormalig PSV'er Nordin Amrabat nog tot 33 duels over alle competities, waarbij hij er in liefst 30 in de basis begon.

Tottenham are prepared to submit an official bid for Sofyan Amrabat. Loan with buy option for €16m. Talks ongoing since Sunday, player only wants Spurs move. And Conte appreciates Amrabat. ?? #THFC Spurs need to offload Ndombele and/or Dele Alli before signing a new midfielder. pic.twitter.com/epJvR877nj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2022

Tottenham moet eerst echter ruimte vrijmaken in de selectie met de verkoop van Ndombélé of Alli. Ndombélé werd in 2019 als duurste aankoop uit de clubhistorie gepresenteerd bij Tottenham. Daarvoor werd een bedrag van zestig miljoen euro overgemaakt aan Olympique Lyon. Na tweeënhalf jaar lijkt er nu echter een einde te gaan komen aan het teleurstellende dienstverband van de zevenvoudig Frans international in Engeland. Ndombélé traint al een tijdje apart van de A-selectie en wordt de afgelopen dagen nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar AS Roma of Paris Saint-Germain.

Alli speelt sinds 2015 voor Tottenham, dat de Engels international destijds overnam van Milton Keynes Dons voor 6,6 miljoen euro. Na enkele sterke seizoenen belandde de middenvelder in het seizoen 2020/21 op de bank onder José Mourinho, waarna hij zich nooit meer wist terug te vechten in de basiself. Newcastle United zou Alli volgens The Guardian op de korrel hebben, mocht de komst van Jesse Lingard van Manchester United niet haalbaar blijken.

Naast Amrabat staat ook Dusan Vlahovic op het punt om bij Fiorentina te vertrekken: de club is akkoord met Juventus' bod van 75 miljoen euro (inclusief bonussen). De huidige nummer zeven van de Serie A heeft naar verluidt Arthur Cabral van FC Basel bijna binnen als zijn vervanger. Amrabat kwam in de zomer van 2020 van Hellas Verona naar Fiorentina voor een bedrag van twintig miljoen euro. Daarvoor kwam de 27-voudig Marokkaans international (0 goals) achtereenvolgens uit voor FC Utrecht, Feyenoord en Club Brugge. Amrabat heeft nog een contract tot bij Fiorentina tot medio 2024.