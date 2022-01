FC Groningen bevestigt aanstelling van Frank Wormuth als nieuwe trainer

Woensdag, 26 januari 2022 om 16:59 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:16

Frank Wormuth is per ingang van volgend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van FC Groningen, zo bevestigt de club via de officiële kanalen. De 61-jarige Duitser tekent in de Euroborg een contract voor drie jaar, tot medio 2025. De in Berlijn geboren oefenmeester is nu nog hoofdtrainer van Heracles Almelo, dat zijn aflopende contract wilde verlengen. Wormuth zag daar echter vanaf, omdat hij een nieuw avontuur wilde aangaan.

Technisch directeur van FC Groningen Mark-Jan Fledderus stelde Wormuth in 2018 ook al aan als trainer van Heracles. Fledderus was destijds werkzaam als technisch manager in Almelo. “Het is geen geheim dat ik Frank een interessante trainer vind", reageert Fledderus op de definitieve aanstelling van Wormuth. “Niet voor niets heb ik hem vier jaar geleden aangesteld bij Heracles. Ik heb in mijn periode als technisch manager in Almelo uitstekend met hem kunnen samenwerken." Wormuth geeft zelf in een eerste reactie aan 'uiteraard blij te zijn', maar nog niet uitgebreid op zijn nieuwe klus in te willen gaan. De Duitser wil huidig Groningen-trainer Danny Buijs niet voor de voeten lopen en zijn periode bij Heracles goed afsluiten.

Dit was de reactie van Frank Wormuth op 3 januari over een mogelijke overgang naar #FCGroningen. Toen leek hij al meer te weten. Volgens @reonboeringa is het nu bijna rond. #Heracles #RTVOost pic.twitter.com/yoww869wAs — Tijmen van Wissing (@vanwissing) January 22, 2022

De geruchten dat Wormuth de nieuwe trainer van Groningen zou worden gingen al een tijdje. Eind december confronteerde verslaggever Sjors Blaauw van ESPN hem met het feit dat hij een gesprek had gehad met Groningen. "Ik heb begrepen dat jij op gesprek bent geweest bij FC Groningen, hoe was dat?", aldus Blaauw. "Ik heb geen gesprek gehad met Groningen, hallo", antwoordde Wormuth. "In Duitsland noemen we dat een fangfrage (beladen vraag, red.). Wil je serieus met mij praten, alsjeblieft. Dit is geen thema nu. Dit is voor het eerst dat ik hoor dat Danny Buijs vertrekt bij Groningen. Ik ben trainer van Heracles en sta hier onder contract. Doe dat niet."

Wormuth is bezig aan zijn vierde seizoen in Almelo en heeft nog een contract tot komende zomer. Afgelopen maart werd de verbintenis met een jaar verlengd. De Duitser eindigde met de Heraclieden achtereenvolgens als zevende, achtste en negende in de Eredivisie. Dit seizoen gaat het een stuk moeizamer. Heracles verzamelde slechts twintig punten uit evenveel wedstrijden en bezet daarmee de dertiende plek. De Duitser werkte eerder voor onder meer Fenerbahçe (als assistent), Union Berlin, VfR Aalen en de Duitse voetbalbond (verantwoordelijk voor de trainersopleiding).