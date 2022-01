Vrouwelijke arbiter slachtoffer wraakporno: seksvideo's gestolen en verspreid

Woensdag, 26 januari 2022 om 16:12 • Mart van Mourik • Laatste update: 16:16

Diana Di Meo is slachtoffer geworden van diefstal en verspreiding van persoonlijke foto’s en video’s. Volgens de Italiaanse scheidsrechter is er sprake van ‘wraakporno’ en ze heeft aangifte gedaan bij de lokale politie in Pescara, haar woonplaats. De 22-jarige Di Meo is officieel arbiter van de Italiaanse scheidsrechtersbond, de AIA-FIGC, en fluit, weliswaar op een lager niveau, voornamelijk wedstrijden in de regio Pescara.

Woensdag vertelt de arbiter via Instagram wat zich heeft afgespeeld en dat ze aangifte heeft gedaan voor het stelen en verspreiden van intieme beelden. “Wraakporno, ook gedefinieerd als ‘pornografie zonder wederzijds goedvinden’ en ook als ‘seksueel misbruik via afbeeldingen’, is het delen van intieme afbeeldingen of video's van een persoon zonder toestemming”, schrijft ze onder haar emotionele video. “Ze delen mijn privévideo's op sociale media zoals Telegram en WhatsApp inhoud die ík niet heb gedeeld, en een deel ervan is opgenomen zonder mijn toestemming”, zegt Di Meo zichtbaar aangeslagen.

“Ik heb de bewuste video's ontdekt dankzij enkele jongens. Ik heb het nu gemeld via mijn sociale kanalen om me sterker te voelen, want ik heb mezelf twee dagen in huis opgesloten. Het is een situatie die ik niemand toewens. Ik probeer me te verzetten, maar niet iedereen slaagt erin om dit te overwinnen. We moeten deze video's en de mensen die deze zaken blijven delen melden. Vandaag ben ik het slachtoffer, morgen kan het een persoon zijn die dicht bij degene staat die nu misschien naar de video's kijkt en glimlacht", verklaart ze.

Di Meo wil met haar openbare video anderen helpen die in een soortgelijke situatie zitten. "Ik ben hier om het aan te kaarten. Velen van ons kunnen of durven het niet en verbergen hun gevoelens. Ik hoop een stem te geven aan al die slachtoffers die de schuld krijgen, wanneer in werkelijkheid de boosdoener aan de andere kant van het scherm zit door verspreiden van de beelden." In Italië staat er een gevangenisstraf van maximaal zes jaar op het zonder toestemming opnemen of stelen en delen van beeldmateriaal.