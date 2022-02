TOTO's tips: Verstevigt Sébastien Haller zijn koppositie op de topscorerslijst?

Dinsdag, 22 februari 2022 om 19:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 18:16

Een historisch affiche, niets meer en niets minder. Benfica, Europa Cup-winnaar in 1961 en 1962, ontvangt Ajax, dat de prijs won in 1971, 1972, 1973 en 1995. De ploegen hebben een geschiedenis die teruggaat tot de kwartfinales van de Europa Cup in 1969. Benfica won de heenwedstrijd, maar Ajax wist het in de return om te draaien en verloor sindsdien nooit meer van O Glorioso. Sterker nog: sinds dat tweeluik in 1969 wist Benfica nog slechts één keer te scoren in vijf ontmoetingen met de Amsterdammers. Hoe gaat het Ajax deze keer af tegen de Portugezen? We blikken vooruit met TOTO.

Voor Ajax lijkt de timing om Benfica te treffen perfect. De Portugese club verkeert in zwaar weer: de club werd uitgeschakeld in beide binnenlandse bekertoernooien, lijkt het kampioenschap te kunnen vergeten en ontsloeg in de winterstop trainer Jorge Jesus. Ook afgelopen vrijdag liep de ploeg weer een dreun op in de Portugese competitie. Na een 0-2 voorsprong werd in de slotfase alsnog gelijk gespeeld tegen laagvlieger Boavista. Ajax daarentegen is op stoom, zeker op het hoogste podium. De Amsterdammers wonnen alle groepsduels in de Champions League met een doelsaldo van 20-5 en heroverden onlangs de koppositie in de Eredivisie. Op papier zal Ajax dus favoriet zijn, maar weet de ploeg van Erik ten Hag dit ook uit te drukken op het veld?

Ajax is tegen Benfica op jacht naar een historische prestatie. Na de zes overwinningen in de groepsfase lonkt voor Amsterdammers een zevende opeenvolgende overwinning, wat een record zou betekenen. Nog nooit slaagde een ploeg van buiten de vijf grootste competities erin om zoveel overwinningen op rij te boeken in het miljardenbal. Ajax zou daarmee zijn status van ‘best of the rest’ kunnen bevestigen – uitgerekend tegen een club uit Portugal, de grote concurrent op de coëfficiëntenlijst. Maar ook buiten de Champions League gaat het Ajax nog steeds voor de wind, inmiddels heeft de ploeg alweer een zegereeks van tien wedstrijden lopen in alle competities. En zelfs als het zoals afgelopen weekend tegen Willem II iets moeizamer gaat, kan Ten Hag leunen op een solide verdediging. In de laatste tien wedstrijden kreeg Ajax slechts één doelpunt tegen en hield de ploeg negen keer de nul.

De speler die dit seizoen de meeste indruk maakt bij Ajax in de Champions League is Sébastien Haller. In de groepsfase werd hij topscorer met tien doelpunten en aangezien eerste achtervolger Robert Lewandowski, met negen doelpunten, vorige week niet tot scoren kwam tegen Red Bull Salzburg, kan Haller uitlopen in de strijd om de topscorerstitel. De vorige keer dat Ajax afreisde naar Portugal, voor de groepswedstrijd tegen Sporting Portugal, was de Ivoriaan liefst vier keer trefzeker. De Afrika Cup begin januari lijkt Haller in ieder geval niet uit zijn ritme te hebben gehaald, want in de vier wedstrijden sinds zijn terugkeer bij Ajax was de spits alweer zes keer trefzeker. Alle voortekenen voor een doelpunt tegen Benfica lijken aanwezig voor Haller.

