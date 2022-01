Henk Veerman doet financieel offer om droom overleden vriend waar te maken

Woensdag, 26 januari 2022 om 15:56 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:59

Henk Veerman maakt officieel de overstap van sc Heerenveen naar FC Utrecht, zo melden beide clubs via de officiële kanalen. De 30-jarige spits zet zijn handtekening onder een contract dat hem voor tweeënhalf seizoen verbindt aan de club uit de Domstad. Daarmee maakt Veerman een belofte waar die hij ooit deed aan een overleden vriend, die supporter was van Utrecht. De aanvaller moet daardoor wel inleveren op salaris, wat echter geen obstakel bleek voor de totstandkoming van de transfer.

"De interesse voor Henk sluimerde al een tijdje", reageert technisch manager van sc Heerenveen Ferry de Haan. "Henk liet ons weten graag deze stap te willen maken. Nadat we onszelf verzekerd wisten van de komst van Sydney van Hooijdonk hebben we doorgeschakeld. We denken dat deze transfer een goede oplossing is voor alle partijen. We wensen Henk alle succes in zijn verdere carrière." Volgens De Telegraaf valt de transfersom voor Veerman een stuk lager uit dan zijn marktwaarde, die op één miljoen euro ligt (bron: Transfermarkt). Daar zou Heerenveen akkoord mee gaan omdat de club het eigen salarishuis graag wil verkleinen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Sydney van Hooijdonk maakt het seizoen af bij sc Heerenveen

Heerenveen meldde dinsdag al de tijdelijke komst van Sydney van Hooijdonk, wat een vertrek van Henk Veerman mogelijk maakte. Lees artikel

Ook Veerman zelf doet volgens de krant water bij de wijn, om de wens van een overleden vriend in vervulling te laten gaan. De jongen, die samen met Veerman in de jeugd van FC Volendam speelde, nam in 2010 zijn eigen leven vanwege mentale problemen. "Hij was hier groot fan", zegt Veerman op de clubwebsite van FC Utrecht. "Hij stond geregeld op de Bunnikside (de oostzijde van de Galgenwaard, red.). Dan is het enorm mooi dat je de belofte die je hebt gemaakt kan nakomen en voor FC Utrecht hopelijk een rol kan gaan spelen.”

“We voegen met Henk een extra wapen aan onze selectie toe", reageert technisch directeur van Utrecht Jordy Zuidam tot slot op de komst van zijn nieuwe targetman. "Daarbij is het ook mooi dat Henk een ontzettende drive heeft om voor onze supporters en club te spelen. We hebben in het verleden al vaker geprobeerd om Henk te contracteren en dat is nu bij de derde keer gelukt. We zijn blij dat we met Heerenveen tot overeenstemming zijn gekomen en wij hem nu hier in Stadion Galgenwaard mogen verwelkomen.” Veerman was bezig aan zijn tweede periode bij Heerenveen; tussen 2015 en 2018 kwam hij ook al uit voor de Friezen. Hij kwam in totaal tot 168 officiële wedstrijden, waarin hij 46 keer het net wist te vinden.