Furieus Olympique Lyon ontkent middels statement ‘elk akkoord’ met Newcastle

Woensdag, 26 januari 2022 om 15:40 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:42

Olympique Lyon ontkent ook maar elke vorm van een overeenkomst met Newcastle United over de transfer van Bruno Guimarães. De club van trainer Peter Bosz zou volgens GOAL en transfermarktexpert Fabrizio Romano een bod van veertig miljoen euro op de Braziliaanse middenvelder hebben geaccepteerd, wat Olympique Lyon op de eigen clubkanalen echter als onzin bestempelt.

"Olympique Lyon ontkent de valse informatie die diverse media verspreiden over een overeenkomst tussen Newcastle en Olympique Lyon over de transfer van Braziliaans international Bruno Guimarães", schrijft de club in een officieel statement. "In deze transferperiode, waarin zelfs het meest schimmige gerucht afgedaan wordt als realiteit, wil Olympique Lyon u eraan herinneren dat alleen officiële informatie die gedeeld wordt door de club serieus moet worden genomen."

L’Olympique Lyonnais dément catégoriquement les fausses informations diffusées par de nombreux médias faisant état d’un accord entre Newcastle et l’OL pour le transfert du milieu de terrain international brésilien Bruno Guimaraes. https://t.co/d0bjVX6UsC — Olympique Lyonnais (@OL) January 26, 2022

Zowel Romano als L'Équipe meldden eerder woensdag nog dat Guimarães medisch gekeurd zou worden zodra hij in Brazilië was. De defensieve middenvelder zou aanvankelijk zijn zinnen hebben gezet op een zomerse transfer: hij geniet immers al geruime tijd belangstelling van onder meer Arsenal en Juventus. Olympique Lyon zou het voorstel uit Engeland wikken en wegen, daar Guimarães een belangrijke kracht is voor Bosz. Feit is dat hij twee jaar geleden voor de helft, twintig miljoen euro, van Athletico Paranaense uit zijn vaderland werd overgenomen. De Braziliaanse club bedong daarbij een doorverkooppercentage van twintig procent.

Het door de Saudische overname steenrijke Newcastle United heeft Guimarães een aantrekkelijk voorstel gedaan. L'Équipe schrijft dat hij in Noordoost-Engeland een bedrag van 440.000 euro per maand kan gaan verdienen. Dat is het dubbele van wat de middenvelder, goed voor 71 duels voor les Gones in alle competities, opstrijkt in Lyon. Voor Newcastle United zou Guimarães de derde versterking in deze transferperiode zijn. Verdediger Kieran Trippier werd voor vijftien miljoen euro overgenomen van Atlético Madrid en spits Chris Wood werd voor dertig miljoen euro gekocht van Burnley.