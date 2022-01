Eran Zahavi krijgt aanbieding om PSV nog deze winter te verlaten

Woensdag, 26 januari 2022 om 14:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:25

Eran Zahavi heeft de interesse gewekt van Olympiacos, weet Voetbal International. De 34-jarige spits van PSV, die komende zomer uit zijn contract loopt, kan de Eindhovense club nog deze transferperiode verlaten. Zahavi voelt echter niks voor een vroegtijdig vertrek bij PSV en is van plan zijn contract uit te dienen. De aanvaller maakte donderdag in de bekerwedstrijd tegen Telstar (2-1 winst) zijn rentree na twee maanden blessureleed.

Zahavi leek PSV door vervelende privéomstandigheden deze winter te verlaten, maar heeft toestemming gekregen van zijn familie om het seizoen in Eindhoven af te maken. De aanvaller en zijn gezin werden in de Amsterdamse wijk Buitenveldert twee keer slachtoffer van een inbraak, waarbij de eerste keer gepaard ging met veel geweld. Zahavi's vrouw wenste niet terug te keren in Nederland. Na een gesprek met PSV en trainer Roger Schmidt heeft Zahavi nu toch besloten zijn contract uit te dienen. De interesse van Olympiacos laat hij dan ook links liggen.

De Israëliër speelt sinds de zomer van 2020 in Eindhoven en heeft nog een contract tot het einde van dit seizoen. De tweede inbraak in korte tijd zou echter diepe sporen hebben achtergelaten bij Zahavi en zijn gezin, ondanks dat er tijdens de tweede inbraak niemand thuis was. Zahavi revalideerde gedurende de winterstop in Dubai van de knieblessure die hij in november tijdens interlandverplichtingen met Israël opliep. De centrumspits maakte tegen Telstar zijn rentree in het elftal van Schmidt en deed ook zondag tegen Ajax enkele minuten mee.

Zahavi is bezig aan zijn tweede seizoen bij PSV. Nadat hij vorig seizoen 11 keer scoorde en 3 assists gaf in 25 Eredivisie-wedstrijden, staat zijn teller dit seizoen op 4 goals en 3 assists in 13 duels. In Europees verband staat de teller dit seizoen op 4 doelpunten, tegenover 6 treffers vorig seizoen. Schmidt liet al verschillende keren weten te rekenen op een langer verblijf van zijn pupil. Zahavi zou dat hebben bevestigd in een persoonlijk gesprek met de Duitse trainer. Ook besprak hij zijn situatie met de clubleiding. Het is niet bekend welk bedrag Olympiacos over heeft om de aanvaller over te nemen van PSV.