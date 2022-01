Feyenoord hoopt achttienjarig talent na het weekend te presenteren

Woensdag, 26 januari 2022 om 12:39 • Laatste update: 12:47

Feyenoord gaat zich spoedig versterken met Karim Dermane. 1908 meldt woensdag dat de achttienjarige middenvelder uit Togo helemaal rond is met de Rotterdammers. Dermane vliegt nog deze week vanuit Ghana naar Nederland om de transfer helemaal af te ronden, zo klinkt het. Verwacht wordt dat hij na het weekend wordt gepresenteerd bij Feyenoord, waar hij een contract tekent tot medio 2026.

De interesse in Dermane kwam eind vorig jaar naar buiten. De middenvelder staat al enige tijd op de lijstjes van de scouts van Feyenoord. Het talent liep al eens stage op Varkenoord en de technische leiding was destijds onder de indruk van de 'stormachtige ontwikkeling' die hij doormaakte in een kort tijdsbestek. Onder meer in een oefenduel met Werder Bremen liet hij een sterke indruk achter. Dermane werd in september omschreven als possible january signing.

Het lijkt er nu dus op dat het inderdaad tot een winterse transfer gaat komen, daar 1908 meldt dat beide partijen akkoord zijn over een transfer. De middenvelder van WAFA SC vliegt naar verluidt deze week naar Rotterdam om het papierwerk in orde te maken, waarna hij een contract tekent tot medio 2026. Met de aanstaande komst van Dermane weet Feyenoord onder meer Manchester City, Chelsea en Red Bull Salzburg af te troeven.

Kort na de stageperiode, in oktober, meldde Feyenoord Transfermarkt dat Feyenoord geen concrete actie had ondernomen om Dermane definitief aan te trekken. In november kwam naar buiten dat de club alleen in het eerste elftal wil reserveren, waardoor het leek alsof de interesse in Dermane op een laag pitje was gezet. In oktober liet de speler in kwestie zich nog kort over een mogelijke overstap richting De Kuip. "Feyenoord is een goede club, één familie. Ik houd echt van de club, serieus! Laten we afwachten wat er gaat gebeuren."