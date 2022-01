‘Real leidt race tussen Europese top om handtekening Braziliaans talent (15)’

Woensdag, 26 januari 2022 om 11:41 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:32

Real Madrid leidt de race om de handtekening van het Braziliaanse talent Endrick, zo meldt Marca. De aanvaller is pas vijftien jaar oud en wacht nog op zijn debuut voor Palmeiras, maar kan desondanks rekenen op interesse van de gehele Europese top. Naast Real zou hij ook de aandacht getrokken hebben van onder andere Barcelona, Manchester City, Bayern München, Liverpool, Chelsea en Paris Saint-Germain.

De afgelopen weken zijn er compilatievideo's opgedoken van Endricks hoogtepunten als jeugdspeler van Palmeiras. Onlangs scoorde hij nog met een omhaal bij de Copinha, een prestigieus toernooi voor Onder 20-elftallen in São Paulo. Palmeiras heeft grote verwachtingen van de jongeling, die op dit jeugdtoernooi vijf keer scoorde in drie wedstrijden, waarin hij slechts negentig minuten speelde. De aanvaller heeft een ontsnappingsclausule van zeventien miljoen euro in zijn jeugdcontract staan, maar mag pas bij een club buiten Brazilië tekenen op het moment dat hij achttien jaar oud is.

Endrick (2006) at it again for Palmeiras in the Copinha quarter-finals ??



Just a casual bicycle kick goal from the 15-year-old who continues to be linked with Europe’s elite.#NXGN pic.twitter.com/YQIJ0YWdxY — Tom Maston (@TomMaston) January 19, 2022

Hoewel Endrick pas over minstens tweeënhalf jaar bij een Europese club aan de slag kan, is de strijd om zijn handtekening al in volle gang. Volgens Marca kan Endrick rekenen op interesse van Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Bayern München, Paris Saint-Germain, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal en Liverpool, waarvan sommigen al rechtstreeks contact hebben opgenomen met Palmeiras of zelfs al ontmoetingen hebben gehad met de familie van de speler.

Real zou echter de beste papieren hebben om Endrick te strikken. Zijn landgenoot Vinícius Júnior heeft contact met hem opgenomen en hem een gesigneerd shirt gestuurd, terwijl zijn makelaarsbureau TFM goede banden onderhoudt met de Madrileense club. De huidige koploper van LaLiga bereikte in 2017 met Flamengo een akkoord over Vinícius ter waarde van 45 miljoen euro, 15 miljoen euro meer dan zijn ontsnappingsclausule, toen hij net zeventien jaar oud was geworden. Vinícius vertrok uiteindelijk een jaar later naar de club waar hij inmiddels een belangrijke basiskracht is. De Braziliaanse aanvaller was dit seizoen bij Real tot nog toe goed voor 12 goals en 6 assists in 21 wedstrijden.