EK Futsal eerste Nederlandse sportevenement in 2022 met publiek

Woensdag, 26 januari 2022 om 10:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:49

Het Europees kampioenschap zaalvoetbal wordt het eerste Nederlandse sportevenement in 2022 waarbij publiek aanwezig zal zijn. Door de nieuwe coronamaatregelen geldt er voor sportevenementen binnen een maximum van 1.250 personen. Het grootste EK zaalvoetbal ooit mag daardoor in de laatste ronde van de groepsfase, kwartfinales, halve finales en de finale fans verwelkomen. Woensdagavond zitten er voor het eerst toeschouwers op de tribunes.

“Fantastisch nieuws”, zegt toernooidirecteur Gijs de Jong. “We hebben altijd hoop gehouden op versoepelingen en zijn op de achtergrond blijven werken met verschillende scenario’s. Eindelijk mogen de deuren open voor publiek. Niet alleen voor de fans is dit de kans om het Europees kampioenschap van dichtbij te ervaren, maar ook voor alle teams, gemeenten en iedereen die hier al die tijd hard voor hebben gewerkt is dit geweldig nieuws. Futsal verdient een podium en ik ben blij dat we nu, al is het voor een beperkt aantal bezoekers, eindelijk de deuren mogen openen."

UEFA Futsal EURO 2022 vindt dit jaar plaats in Nederland, met de Ziggo Dome in Amsterdam en MartiniPlaza in Groningen als speellocaties. De organisatie benadrukt dat het buiten de deur houden van het coronavirus altijd de hoogste prioriteit heeft. "We zijn enorm blij met de komst van publiek, maar het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van iedereen die betrokken is bij UEFA Futsal EURO 2022 blijft de hoogste prioriteit voor UEFA en de KNVB", gaat De Jong verder.

Na de 3-2 overwinning op Oekraïne en het 4-1 verlies tegen favoriet Portugal ligt alles nog open in Groep A. Oranje Futsal neemt het vrijdagavond om 20.30 uur op tegen Servië voor een plek in de kwartfinale. Het duel is live te volgen via de NOS op NPO3. Mocht Oranje zich plaatsen voor de kwartfinale, dan speelt het deze op maandag 31 januari in de Ziggo Dome tegen de nummer één of twee van Groep B.