‘Ajax laat grote fan van Kasper Dolberg na anderhalf jaar weer gaan’

Woensdag, 26 januari 2022 om 08:18 • Daniel Cabot Kerkdijk

Eskild Dall vertrekt waarschijnlijk op huurbasis naar AGF Aarhus in Denemarken, zo melden lokale media. De negentienjarige aanvaller is er vooralsnog niet in geslaagd om door te breken bij Ajax, waar hij zijn wedstrijden voornamelijk voor de Onder 18 afwerkt. Het contract van Dall met de Amsterdamse club loopt nog een jaar door.

Dall maakte in de zomer van 2020 de overstap van Silkeborg IF naar Ajax en ondertekende een contract tot medio 2023. De aanvaller is een grote fan van zijn landgenoot Kasper Dolberg, die ook van Silkeborg naar Ajax ging en nu in Frankrijk voor OGC Nice speelt. "Ik mag hem graag. Het is een idool van mij, een inspirator. Ik heb veel respect voor hem, maar ik ben nog zeker niet de nieuwe Dolberg”, zei hij destijds.

Dall wachtte nog altijd op zijn debuut voor Jong Ajax, waardoor een debuut in het eerste elftal al helemaal ver weg lijkt. Deense media schrijven dat Aarhus tevens een optie tot koop in de zomer zal hebben.

Dit seizoen speelde Dall acht competitiewedstrijden voor Ajax Onder 18, waarin hij vijfmaal trefzeker was. In de Youth League kwam hij tot vijf duels, al scoorde hij niet in dat toernooi.