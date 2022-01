Bosz moet vrezen na bod van 40 miljoen en maandsalaris van 440.000 euro

Woensdag, 26 januari 2022 om 07:36 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:06

Peter Bosz dreigt Bruno Guimarães in de slotdagen van de winterse transfermarkt kwijt te raken. L’Équipe en Fabrizio Romano maken melden van een formeel bod van Newcastle United van veertig miljoen euro op de middenvelder van Olympique Lyon en het nationale elftal van Brazilië. Volgens de transfermarktexpert gaat de 24-jarige Braziliaan in de komende uren, in samenspraak met zijn management, de knoop doorhakken.

Zowel Romano als L’Équipe benadrukt dat Guimarães aanvankelijk zijn zinnen had gezet op een zomerse transfer. De defensieve middenvelder geniet immers al geruime tijd belangstelling van onder meer Arsenal en Juventus. Ook Olympique Lyon, dat elfde staat in de Ligue 1, wikt en weegt het voorstel uit Engeland, daar Guimarães een belangrijke kracht is voor Bosz. Feit is dat hij twee jaar geleden voor de helft, twintig miljoen euro, van Athletico Paranaense uit zijn vaderland werd overgenomen. De Braziliaanse club bedong een doorverkooppercentage van twintig procent.

Het door de Saudische overname ineens steenrijke Newcastle United heeft Guimarães een aantrekkelijk voorstel op financieel gebied gedaan. L’Équipe schrijft dat hij in Noordoost-Engeland een bedrag van 440.000 euro per maand kan gaan verdienen. Dat is het dubbele van wat de middenvelder, goed voor 71 duels voor les Gones in alle competities, opstrijkt in Lyon.

Voor Newcastle United zou Guimarães de derde versterking in deze transferperiode zijn. Verdediger Kieran Trippier werd voor vijftien miljoen euro overgenomen van Atlético Madrid en spits Chris Wood werd voor dertig miljoen euro gekocht van Burnley.