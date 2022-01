Internazionale gaat zich versterken met Gosens; Romano onthult transfersom

Woensdag, 26 januari 2022 om 00:17 • Mart van Mourik

Internazionale heeft Robin Gosens zo goed als binnen, zo meldt Fabrizio Romano dinsdagavond. Volgens de transfermarktexpert zijn de gesprekken tussen i Nerazzurri en Atalanta in de afrondende fase beland. De deal is een stroomversnelling geraakt, daar Romano dinsdagochtend pas onthulde dat Inter zich gemeld had bij Atalanta. Het zou gaan om een huurperiode tot het einde van huidig seizoen met verplichte optie tot koop.

Woensdag zullen de laatste details worden besproken, waarna niets een definitieve overstap nog in de weg staat. Romano meldt dus dat het in eerste instantie gaat om een huurdeal van zes maanden, waarna Inter de verplichte koopoptie zal lichten. Met de overstap van Gosens is volgens de Italiaanse journalist een bedrag van circa 22 miljoen euro plus bonussen gemoeid. De berichtgeving is opvallend, daar de gesprekken over de vleugelverdediger zich eerder op de dag nog in de oriënterende fase bevonden.

Mogelijk heeft Inter vaart achter het contracteren van Gosens willen zetten aangezien ook Newcastle United interesse toonde in de Duitser. Atalanta veegde enkele dagen geleden het openingsbod, naar verluidt twintig miljoen euro, van de Premier League-club overigens al van tafel. Atalanta wil Gosens liever niet laten vertrekken, maar de Duits international heeft aangegeven zijn medio 2023 aflopende contract niet te verlengen. De oorspronkelijke vraagprijs van Atalanta was 35 miljoen euro, maar de club lijkt, afhankelijk van de bonussen, nu toch akkoord te gaan met minder.

Gosens is een belangrijke schakel in het elftal van trainer Gian Piero Gasperini, die als linkervleugelspeler in een systeem met drie centrumverdedigers ook veel aanvallende bijdrage heeft. Sinds zijn komst van Heracles in 2017 was Gosens in 157 wedstrijden goed voor 29 goals en 21 assists. Bij de Duitse nationale ploeg kwam hij tot 13 officiële duels (2 goals, 4 assists).