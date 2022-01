V/d Gijp vol onbegrip over Frenkie: ‘Totaal bezopen! Bij Bayern kan dit nooit!'

Dinsdag, 25 januari 2022 om 23:20 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:48

René van der Gijp vindt het onbegrijpelijk dat Frenkie de Jong niet op de plek van Sergio Busquets speelt bij Barcelona. De analyticus stelt tijdens VI Vandaag dat het typerend is voor het beleid van de Catalanen dat De Jong gehaald wordt en hij vervolgens ‘niet op de juiste plek’ gezet wordt. De middenvelder was afgelopen zondag beslissend in het LaLiga-duel met Deportivo Alavés, daar hij in de 87ste minuut de enige treffer van de wedstrijd aantekende.

“Wat ik Frenkie de Jong zou adviseren?”, opent Van der Gijp. “Nou, het is natuurlijk totaal bezopen dat hij op de plaats van Sergio Busquets het best uit de verf komt, maar dat ze waarschijnlijk twee jaar geleden bij Barcelona al besloten hebben om Busquets daar te laten spelen. Waarom koop je Frenkie dan? Waanzinnig! Laat hem nou gewoon dáár spelen.”

“Het heeft ook wel echt iets te maken met het beleid van de club”, vervolgt de analist. “Want dit zou bijvoorbeeld bij Bayern München nooit gebeuren. Bij Barcelona heb je dat wel. Kijk nou naar Antoine Griezmann: hij had zijn hele leven bij Diego Costa in de buurt gespeeld (bij Atlético Madrid, red.), en zij spelen altijd op eigen helft. En gaat Barcelona in zee met Griezmann, die bijna linksbuiten moet gaan spelen bij de cornervlag. Het is typisch een club waar dit gebeurt, want bij Bayern doen ze iets dergelijks niet.”

Johan Derksen sluit zich volledig aan bij zijn collega. “Het is gewoon een vorm van kapitaalvernietiging. Die jongens voelen zich niet op hun gemak en ze zitten niet goed in hun vel. Daarna zijn ze meteen niets meer waard. Van der Gijp: “Er is er waarschijnlijk één geweest die heeft gezegd dat Frenkie ook wel linkshalf en dan een beetje naar voren kon spelen. Zo van: dat lukt hem wel, joh. Nou, dat lukt hem dus niet.”