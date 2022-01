ADO Den Haag wint in Rotterdam en wipt over Jong Ajax heen

Dinsdag, 25 januari 2022 om 21:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:00

ADO Den Haag heeft het inhaalduel met Excelsior van dinsdagavond winnend afgesloten: 2-3. De wedstrijd in Kralingen werd onlangs verplaatst door de KNVB vanwege verschillende coronagevallen in de selectie van de Rotterdamse club. De overwinning brengt ADO op de derde plaats in de Keuken Kampioen Divisie, met acht punten achterstand op koploper FC Volendam. Het elftal van trainer Ruud Brood gaat in de stand over Jong Ajax en Excelsior heen.

Er was tegenslag voor ADO, dat vrijdag met 5-0 verloor van Roda JC Kerkrade, in de beginfase van de ontmoeting met Excelsior. Doelman Luuk Koopmans raakte namelijk geblesseerd bij een redding op een schot van Reuven Niemeijer. De sluitpost werd al in de vijfde minuut vervangen door Hugo Wentges. Eljero Elia zorgde enkele minuten later voor het eerste wapenfeit van ADO, na goed doorkoppen van Thomas Verheydt. De inzet van de vleugelaanvaller kwam echter in het zijnet terecht. Na een kwartier spelen redde de ingevallen Wentges bekwaam op Thijs Dallinga, met 25 doelpunten topscorer in de Keuken Kampioen Divisie.

Samy Bourard liet in minuut 17 een grote kans nog onbenut, maar slechts twee minuten later was het alsnog raak voor de aanvallende middenvelder. Hij kopte raak na zeer goed voorbereidend werk van Amar Catic op de rechterflank. De bedrijvige Verheydt probeerde het daarna met een schot vanaf de middllijn, maar doelman Stijn van Gassel was gelukkig voor Excelsior op tijd terug in zijn doel. De doelman maakte tien minuten voor rust alsnog de gang naar het net. Verheydt verlengde een afgeslagen bal van Bourard en de alerte Sem Steijn schoot raak met de punt van zijn schoen: 0-2.

Vijf minuten voor het rustsignaal was de spanning terug in Rotterdam. Niemeijer verschalkte Wentges in de korte hoek, al zat de vervanger van de geblesseerde Koopmans er nog wel met zijn vingertoppen aan. Acht minuten na de hervatting gaf Bourard een waarschuwing af met een schot dat net over het doel van Excelsior zeilde. Na een klein uur spelen was de marge weer twee. De uitblinkende Verheydt kreeg de bal voor zijn voeten in kansrijke positie en wat volgde was zijn achttiende doelpunt van dit seizoen. ADO bleef daarna zoeken naar doelpunten, die er in het laatste halfuur niet meer kwamen voor de formatie van Brood.

De slotfase werd spannend door het doelpunt van Excelsior-aanvaller Couhaib Driouech in de 86ste minuut. Vijf minuten daarvoor was ADO al gewaarschuwd door Raphaël Eyongo met een keiharde knal tegen de lat. Tussendoor werd de moegestreden Steijn bij ADO afgelost door Tyrese Asante. De vier minuten blessuretijd waren niet voldoende voor Excelsior om de tweede nederlaag in vijf dagen tijd af te wenden. Coach Marinus Dijkhuizen zag zijn ploeg vrijdag met 3-0 verliezen van Jong PSV. Excelsior had de tweede plaats van FC Emmen kunnen overnemen, maar moet door de nederlaag tegen ADO genoegen nemen met plek vier.