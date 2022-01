Marokko kwartfinalist dankzij weergaloze vrije trap Achraf Hakimi

Dinsdag, 25 januari 2022 om 21:57 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:04

Marokko heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de kwartfinale van de Afrika Cup. De ploeg van bondscoach Vahid Halilhodzic nam het op tegen Malawi, dat met 2-1 verslagen werd. Het duel werd gekenmerkt door schitterende treffer. Voor rust schoot Gabadinho Mhango van circa veertig meter raak; in het tweede bedrijf schoot Achraf Hakimi uit een directe vrije trap op weergaloze wijze binnen. De tegenstander in de kwartfinale wordt Ivoorkust of Egypte, die het woensdag tegen elkaar opnemen.

Bij Marokko kreeg Sofyan Amrabat een basisplek, terwijl Tarik Tissoudali genoegen moest nemen met een invalbeurt. Souffian El Karouani zat niet bij de wedstrijdselectie; AZ-aanvaller Zakaria Aboukhlal mocht twee minuten voor het einde van de reguliere speeltijd binnen de lijnen komen. Hoewel Marokko de volledige wedstrijd domineerde, was het Malawi dat in de zevende speelminuut voortvarend uit de startblokken schoot. Op circa veertig meter van het vijandige doel bediende John Banda aan Gabadinho Mhango. De spits zag doelman Yassine Bounou iets te ver voor zijn doel staan en haalde plotseling succesvol uit: 0-1.

Weergaloos afstandsschot van Malawi tegen Marokko in achtste finale op Afrika Cup! ??#AFCON2021 pic.twitter.com/FUIVXGCTWc — ESPN NL (@ESPNnl) January 25, 2022

Het was tevens een van de laatste wapenfeiten van Malawi, dat nadien het onderspit delfde. De eerste grote kans van de wedstrijd voor het team Halilhodzic ontstond na een kwartier spelen. Imran Louza kreeg binnen de zestien tijd en ruimte om uit te halen, maar doelman Charles Thomu had een uitstekende redding in huis. Hoewel onder meer Sofiane Boufal, Romain Saiss en Hakimi diverse kansen om zeep hielpen, werd de gelijkmaker op slag van het rustsignaal plotseling toch nog gevonden. Vanaf de linkerkant bezorgde Selim Amallah een voorzet op maat bij Youssef En-Nesyri, die boven de vijandige defensie uittorende en binnenknikte: 1-1.

Achraf Hakimi doet het WEER, wat een vrije trap ????#AFCON2021 pic.twitter.com/oDu3WRaObw — ESPN NL (@ESPNnl) January 25, 2022

In het tweede bedrijf bleef Marokko nadrukkelijk op zoek gaan naar een nieuwe treffer, al duurde het tot de zeventigste minuut voordat die gevonden werd. Eerst appelleerde Hakimi fanatiek na een vermeende handsbal van Dennis Chembezi in de zestien, maar arbiter Pacifique Ndabihawenimana wuifde de roep om een strafschop weg. Vier minuten later zorgde Hakimi op schitterende wijze voor de beslissing. Net als in het duel met de Comoren mocht de rechtsachter van ruim 25 meter aanleggen voor een vrije trap, die hij op fraaie wijze in de rechterkruising plaatste. De weergaloze trap was absoluut onhoudbaar voor de goed keepende Thomu. In het restant van de wedstrijd kon Malawi de achterstand niet meer goedmaken.