Stanley Menzo maakt voor het eerst Surinaamse selectie bekend

Dinsdag, 25 januari 2022 om 20:44 • Mart van Mourik

De eerste selectie van Suriname onder leiding van bondscoach Stanley Menzo is bekend. De voormalig doelman van onder meer Ajax en PSV kwam begin januari over van Aruba, waar hij technisch manager en interim-bondscoach was. Komende vrijdag speelt Suriname een vriendschappelijke interland tegen Barbados, waarna het land op dinsdag 2 februari oefent tegen aartsrivaal Guayana.

Eerder kondigde Menzo al aan geen grote wijzigingen door te voeren ten opzichte van de selecties van zijn ontslagen voorganger, Dean Gorré. De bondscoach heeft zes namen opgenomen die momenteel niet in Suriname actief zijn. Warner Hahn (Go Ahead Eagles), Ryan Donk (Kasimpasa), Myenty Abena (Slovan Bratislava), Dion Malone (NAC Breda), Ryan Koolwijk (PEC Zwolle) en Florian Jozefzoon (Quevilly Rouen Métropole) komen allen uit het buitenland overgevlogen.

“Er zijn enorme stappen gezet”, reageerde Menzo kort na zijn aanstelling op de huidige situatie bij de nationale ploeg. “Ik denk dat er een goede basis is gelegd. Een basis waar verder op gebouwd moet worden. En daar wil ik met mijn team mijn steentje aan bijdragen. De doelstellingen zijn ook uitgesproken. Voor mij geen onrealistische doelstellingen. Voor mij is het belangrijk dat de voorwaarde gecreëerd wordt om deze doelstellingen mee te halen, dat proces is al ingezet. Ook wil ik gebruik maken van de diaspora spelers en lokale spelers”, aldus de oefenmeester.

Menzo is bij Suriname de opvolger van Gorré, die begin augustus werd ontslagen door de Surinaamse voetbalbond. Dat gebeurde in navolging van de teleurstellende uitschakeling op de Gold Cup, waar het Zuid-Amerikaanse land de groepsfase niet wist te overleven. Daarvoor was Gorré met Suriname ook al uitgeschakeld in de strijd om kwalificatie voor het WK in Qatar, waarbij Canada in een onderling duel veel te sterk bleek.