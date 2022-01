Frustratie in kamp-Mbuyamba na blokkeren huurdeal door Chelsea

Dinsdag, 25 januari 2022 om 20:33 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:36

Xavier Mbuyamba komt bij Chelsea niet in aanmerking voor speeltijd, waardoor een verhuurperiode elders de beste optie lijkt te zijn. The Blues laten de twintigjarige centrale verdediger echter niet tussentijds gaan, ondanks diverse opties in Engeland en Nederland. Zaakwaarnemer Carlos Barros van Prestige Sports hekelt de houding van Chelsea wat betreft Mbuyamba, wiens contract op Stamford Bridge doorloopt tot medio 2023.

"We praten al de hele maand met Chelsea over de toekomst van Xavier", zo laat Barros dinsdag weten in een interview met GOAL. "Een eerlijk gezegd is er een verschil van inzicht. Wij denken dat een huurdeal het beste voor hem is, maar Chelsea wil Xavier per se behouden voor het Onder 23-elftal dat een moeilijk seizoen doormaakt. We zijn daardoor een beetje gefrustreerd, want er zijn opties in Engeland en de Eredivisie, maar die worden allemaal geblokt door Chelsea. Wij willen gewoon open zijn over de hele situatie omdat we vinden dat de hele situatie de ontwikkeling van Xavier zou kunnen vertragen", aldus de bezorgde belangenbehartiger.

De 1.95 meter lange Mbuyamba kwam medio 2020 terecht in de jeugdopleiding van Chelsea. Zijn eerste jaar in West-Londen werd echter geruïneerd door aanhoudend blessureleed. Bijna een jaar na zijn entree, in april 2021, maakte Mbuyamba zijn debuut in Chelsea Onder 23 en de teller staat inmiddels op 26 wedstrijden. Manager Thomas Tuchel haalde Mbuyamba in september bij de wedstrijdselectie van Chelsea voor het EFL Cup-duel met Aston Villa. Speeltijd was de boomlange stopper echter niet gegund. Chelsea wil dat de Nederlander met roots in Congo met het Onder 23-elftal de strijd tegen degradatie aangaat.

Mbuyamba, met een interland voor Oranje Onder 19 achter zijn naam, begon zijn nog prille loopbaan bij MVV Maastricht. In de zomer van 2019 dwong de jonge verdediger een transfer af richting Barcelona. waar hij wel mocht meetrainen met de hoofdmacht maar geen speelminuten maakte. Mbuyamba kwam destijds tegelijk met Frenkie de Jong, Ludovit Reis en Mike van Beijnen binnen bij Barcelona. Na afloop van het seizoen 2019/20 koos hij voor een driejarig contract bij Chelsea, dat hem al langere tijd volgde.