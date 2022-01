Barcelona met handen in het haar na weigering contractverlenging sleutelspeler

Dinsdag, 25 januari 2022 om 20:18 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:25

Ronald Araújo heeft het bod van Barcelona om zijn contract te verlengen van tafel geveegd, zo meldt Marca dinsdag. Contractverlenging van de centrumverdediger geldt volgens de berichtgeving als topprioriteit voor de club, maar tegelijkertijd weten de Catalanen, gezien de beperkte financiële middelen, dat het een lastig wordt om tegemoet te komen aan de wensen van de 22-jarige Uruguayaan. Araújo heeft nu het eerste officiële bod van Barça geweigerd.

Sinds afgelopen week spreken de partijen over het openbreken van de verbintenis, die medio 2023 afloopt. Barcelona maakte eerder al kenbaar graag door te willen gaan met de Araújo, die echter niets ziet in de eerste aanbieding die los Azulgrana hebben gedaan. De weigering betekent volgens de Spaanse sportkrant overigens niet niet dat de gesprekken worden stopgezet. De vertegenwoordigers van Araújo en de club hopen ‘ergens de komende dagen’ opnieuw om de tafel te gaan zitten.

Araújo verdient volgens AS momenteel ‘slechts’ 900.000 duizend euro, een salaris dat flink lager ligt dan de overige centrumverdedigers van Barcelona. Araújo plaatst zichzelf op dezelfde lijn als de andere centrale verdedigers die veel meer verdienen. Centrale verdedigers als Clément Lenglet en Samuel Umtiti hebben veel hogere salarissen en zijn de laatste twee jaar minder prominent aanwezig geweest. De Uruguayaan zou de waardering van de club terug willen zien op zijn loonstrookje.

Marca meldde in een eerder stadium al dat diverse clubs uit de Premier League, waaronder Chelsea en Manchester United, de ontwikkelingen rond de contractonderhandelingen van Araújo nauwlettend in de gaten houden. Directeur Mateu Alemany weet dat de interesse van buitenaf de onderhandelingspositie van de club niet versterkt, en bovendien kan Barcelona, vanwege de krappe marge in de salarishuishouding, geen buitenproportionele aanbiedingen meer doen.