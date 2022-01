Regisseur mist prachttreffer Sadio Mané in duel met twee rode kaarten

Dinsdag, 25 januari 2022 om 19:13 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:41

Senegal is kwartfinalist op de Afrika Cup. Dinsdag werd in de achtste finale afgerekend met Kaapverdië (2-0), dat de wedstrijd eindigde met negen spelers vanwege twee rode kaarten. Voorafgaand aan de wedstrijd werd door beide landen stilgestaan bij de tragische gebeurtenis rondom het duel tussen Kameroen en de Comoren van maandag. Bij een stadionbestorming vielen 8 doden en 50 gewonden.

Al na twintig minuten spelen sloeg de vlam in de pan bij het treffen tussen Senegal en Kaapverdië. Patrick Andrade moest namelijk met een directe rode kaart vertrekken na een harde charge op Pape Gueye. Na bijna een uur spelen moest Kaapverdië, met basisplaatsen voor de in Rotterdam geboren Jeffry Fortes, Garry Rodrigues en Jamiro Monteiro, zelfs verder met slechts negen spelers. Doelman Vózinha moest inrukken na een keiharde botsing met Sadio Mané. De sluitpost maakte een aangeslagen indruk tijdens zijn aftocht.

Meneer de regisseur... Sadio Mané heeft ondertussen al gescoord hè!? ??#AFCON2021 pic.twitter.com/wh7PMQcnLu — ESPN NL (@ESPNnl) January 25, 2022

Nadien trok Senegal de wedstrijd naar zich toe. Mané kreeg de bal na ruim een uur in bezit vanuit een hoekschop en de sterspeler van Liverpool schoot knap raak met een bekeken bal in de rechterbovenhoek, via de onderkant van de lat. Er was even twijfel of de bal over de doellijn was geweest, ook omdat de bal snel werd weggeschoten door een speler van Kaapverdië. De VAR oordeelde echter dat het doelpunt van Senegal geldig was, wat ook duidelijk te zien was op de beelden. Opmerkelijk genoeg bracht de regisseur de treffer van Mané niet in beeld, maar in de herhalingen was het hoogstandje wel goed zichtbaar. De maker van het openingsdoelpunt was overigens niet ongeschonden uit de clash met Vózinha gekomen en werd in de slotfase dan ook uit voorzorg naar de kant gehaald.

In de derde minuut van de blessuretijd maakte de trefzekere invaller Bamba Dieng aan alle spanning een einde: 2-0. Senegal mag zich nu opmaken voor een duel in de kwartfinale van de Afrika Cup. Zondag treft het elftal van bondscoach Aliou Cissé, een van de favorieten voor de eindzege op het toernooi, de winnaar van de ontmoeting tussen Mali en Guinee van woensdagavond.