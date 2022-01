Van Hanegem aangeslagen door dood Jansen: ‘Column valt mij zwaar’

Dinsdag, 25 januari 2022 om 17:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:51

Het nieuws van het overlijden van Wim Jansen op 75-jarige komt hard aan bij Willem van Hanegem. De voormalig speler en trainer van Feyenoord hoorde het slechte nieuws dinsdag toen hij op de golfbaan stond. "Ik schrijf al jaren columns voor het AD, maar deze valt mij zwaar", aldus de bedroefde Van Hanegem, die samen met Jansen in 1970 de Europa Cup I veroverde met Feyenoord in het San Siro.

"Dat Wim Jansen er niet meer is, kwam bij mij binnen als een schok", schrijft Van Hanegem dinsdag in zijn column voor het Algemeen Dagblad. "Ik had vorig jaar gelezen dat hij de ziekte van Alzheimer had, maar ik hield er geen rekening mee dat de wereld hem zo snel zou verliezen." De trainer in ruste probeert vervolgens Jansen als teamgenoot te omschrijven. "Wim was mogelijk een nog grotere mopperaar dan ik als speler; hij kon echt tekeergaan als mensen er een potje van maakten. En Wim was later natuurlijk technisch directeur in De Kuip toen ik trainer van Feyenoord was."

Van Hanegem benadrukt dat hij door de jaren heen altijd een goede band heeft gehad met Jansen, bij wie dementie was geconstateerd. "Nee, wij waren niet gebrouilleerd, al ken ik de verhalen van mensen die denken dat het wel zo is. Toen ik trainer van Feyenoord was, zou Wim als technisch directeur bij voorzitter Jorien van den Herik hebben aangedrongen op mijn vertrek. Ik kon me dat niet voorstellen, eerlijk gezegd. Van den Herik verlengde mijn contract en toen verdween Wim bij Feyenoord. Dan zoek je elkaar even wat minder op in de jaren die volgen. Maar geloof me, er zijn nog veel momenten geweest dat we uitgebreid met elkaar hebben gesproken", aldus Van Hanegem.

Voor Van Hanegem is het zwaar om de juiste woorden te vinden om het overlijden van Jansen goed te omschrijven. "Ik schrijf al jaren columns voor het AD, maar deze valt mij zwaar. Omdat ik Wim en zijn familie goed heb gekend. En ook omdat ik niet graag op de voorgrond treed als er mensen zijn overleden. Er zijn al zoveel van die types die dat maar al te graag doen. Maar ik wilde en moest uiteraard toch stilstaan bij het overlijden van de man met wie het een genot was om te voetballen", zo besluit de voormalig trainer.