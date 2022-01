Compagnon Wesley Hoedt opgepakt in grootschalige drugszaak

Dinsdag, 25 januari 2022 om 17:42 • Laatste update: 18:00

Wesley Hoedt is onbedoeld negatief in het nieuws gekomen. De Telegraaf meldt dinsdag namelijk dat Antoon ’Toon’ H. en zoon Cobus opgepakt zijn bij grootschalige invallen in een woonwagenkamp in Heerhugowaard. Zoon Cobus wordt door de politie gezien als het grote brein achter een criminele organisatie met diverse drugslabs in Nederland en België. Vader Toon runt samen met Hoedt een autobedrijf in het Noord-Hollandse Opmeer, maar de verdediger van Anderlecht wordt niet als verdachte aangemerkt.

De in Alkmaar geboren en getogen Hoedt heeft nog niet gereageerd op de arrestatie van zijn compagnon. De politie wil dinsdag niet specifiek op namen ingaan, maar kan wel bevestigen dat een 54-jarige man is opgepakt op verdenking van oplichting, witwassen en valsheid in geschrifte. Een 32-jarige man uit dezelfde woonplaats in Noord-Holland werd gearresteerd krijgt betrokkenheid bij synthetische drugslabs in Nederland en België in de schoenen geschoven. Meerdere bronnen rondom het onderzoek bevestigen tegenover De Telegraaf dat het om vader en zoon H. gaat.

In het grootschalige onderzoek naar de handel en wandel van Toon H. hebben de politie en de FIOD een woning in Heerhugowaard en een autobedrijf in Opmeer grondig doorzocht. Bij de invallen op de twee plaatsen zijn verschillende auto's in beslag genomen. Ook is beslag gelegd op contant geld en diverse luxe goederen. Hij wordt onder meer verdacht van het sjoemelen met de kilometerstand van enkele wagens. Toon H. zit momenteel in beperking en moet afwachten hoe de rechterlijke macht de zaak in de komende tijd gaat aanpakken.

Hoedt speelt sinds het begin van dit seizoen in het shirt van Anderlecht, waar zijn contract doorloopt tot medio 2025. Eerder in zijn loopbaan speelde de 27-jarige centrumverdediger in het buitenland voor Lazio, Southampton, Royal Antwerp FC en Celta de Vigo. In Nederland kreeg zijn carrière gestalte bij AZ. Hoedt kwam daarnaast zes keer uit voor het Nederlands elftal, al dateert zijn laatste interland wel uit 2017.