Hodgson (74) moet Watford redden na ontslag van Ranieri

Dinsdag, 25 januari 2022 om 20:01 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:06

Roy Hodgson moet Watford behoeden voor degradatie uit de Premier League. De inmiddels 74-jarige coach is per direct de opvolger van de maandag ontslagen Claudio Ranieri, zo is dinsdag officieel wereldkundig gemaakt. Hodgson zat zonder club na zijn vertrek bij Crystal Palace afgelopen zomer. Ook zijn vaste assistent Ray Lewington, met een verleden als manager op Vicagare Road, heeft dinsdag getekend. Watford maakt een zeer moeizaam seizoen door en met nog achttien speelronden voor de boeg bezet men de teleurstellende negentiende plaats.

Ranieri was nog geen vier maanden verbonden aan Watford. De Italiaanse manager haalde slechts één punt in de laatste acht competitiewedstrijden van the Hornets en moest daarom vertrekken. Watford begint met de zeer ervaren Hodgson aan alweer de derde trainer van dit seizoen, nadat Xisco Muñoz op 3 oktober al de laan werd uitgestuurd door de clubleiding. Hodgson zit waarschijnlijk op 5 februari voor het eerst op de bank bij Watford, dat die dag aantreedt tegen hekkensluiter en concurrent Burnley.

We are delighted to confirm the appointment of Roy Hodgson as the club's manager. Welcome to Watford, Roy! — Watford Football Club (@WatfordFC) January 25, 2022

Hodgson is bepaald geen onbekende in de Engelse voetbalwereld. Naast bondscoach was de nieuwe manager van Watford in eigen land onder meer verbonden aan Liverpool, Crystal Palace, Fulham, Blackburn Rovers en West Bromwich Albion. Hij was bondscoach van Zwitserland op het WK van 1994 en werkte in het buitenland ook onder meer bij Internazionale en in Zweden.