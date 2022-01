Hoe Club Brugge zich langzaam ontpopt tot het Ajax van België

Woensdag, 26 januari 2022 om 11:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:42

Met de aanstaande komst van Andreas Skov Olsen (6 miljoen) komt het totaalbedrag aan inkomende transfers bij Club Brugge dit seizoen op 52,8 miljoen euro, een clubrecord én competitierecord. Nooit eerder gaf Blauw-Zwart zoveel geld uit aan nieuwe spelers. De Belgische landskampioen spendeerde net zoveel als alle concurrenten bij elkaar opgeteld. Het is het gevolg van een koerswijziging die tien jaar geleden is ingezet. Het kapitaalkrachtige Brugge kijkt niet langer binnen de landsgrenzen en heeft zich net als Ajax als doel gesteld om structureel te overwinteren in de Champions League.

Wie bij Transfermarkt naar de lijst met duurste inkomende transfers van Club Brugge kijkt, moet meteen iets opvallen. Van de top tien duurste spelers arriveerden er vijf spelers afgelopen zomer. Onder hen ook Noa Lang, die na een huurperiode verplicht werd overgenomen van Ajax voor zes miljoen euro. Ook de leeftijden zijn veelzeggend. Simon Mignolet, in het seizoen 2019/20 voor zeven miljoen euro overgenomen van Liverpool, vormt met zijn 31 jaar een hoge uitzondering. Brugge mikt tegenwoordig op talenten van begin twintig, ziet ook Niels Poissonnier van Het Laatste Nieuws.

"Club Brugge is in een andere vijver gaan vissen sinds een aantal jaren", merkt de clubwatcher op. "Ze strijden nu om dezelfde spelers als Ajax, waar ze eerder de concurrentie dienden aan te gaan met Belgische clubs. Daarom hebben ze ook een moeilijke transferzomer gehad. Spelers hebben de keuze om voor Ajax en de middenmoot van de Premier League te kiezen, terwijl Brugge vroeger de interessantste optie was voor veel onbekendere spelers. Daar komt bij dat clubs op de hoogte zijn van het feit dat Brugge nu veel geld heeft, er wordt automatisch een hoger bedrag gevraagd."

Club Brugge had afgelopen zomer een akkoord met Mohamed Daramy én FC Kopenhagen, maar zag Ajax er met de aanvaller vandoor gaan.

Een mooi voorbeeld is Mohamed Daramy. De aanvaller leek vorig jaar op weg naar Brugge, had zelfs al een akkoord, maar werd op het laatste moment weggekaapt door Ajax. "Ik heb er goed over nagedacht. Ik hoorde dat Ajax zich had gemeld en dat is ook een grote club", verklaarde Daramy zijn keuze voor de Amsterdammers. "Ze staan erom bekend talenten op te leiden, dus dat is goed." Ajax betaalde FC Kopenhagen minimaal twaalf miljoen euro, een bedrag dat middels bonussen kan oplopen tot vijftien miljoen euro. Brugge wenste niet verder te gaan dan dertien miljoen euro, waarna het doorschakelde naar Kamal Sowah.

"Brugge geldt in België als voorbeeldclub, zoals Ajax dat in Nederland is", vervolgt Poissonnier. "Club Brugge is het Ajax van België, met het verschil dat ze Europees nog lang niet zo ver zijn als Ajax. Ook als we kijken naar de uitgaven is er een groot verschil. Ajax betaalt ruim twintig miljoen euro voor Sébastien Haller. De duurste inkomende transfer van Brugge is Sowah (negen miljoen euro, red.). Dat zijn hele andere bedragen. Je kan Brugge niet op hetzelfde niveau schalen. Maar ze zien Ajax wel als voorbeeld. Het is makkelijk om naar de vijf grootste competities te kijken, maar Ajax zit daar niet ver onder."

Beleidsbepalers

En dus wordt er bij de huidige nummer twee van de Pro League jaloersmakend gekeken naar het beleid in Amsterdam. Spelers op jonge leeftijd halen, langzaam laten rijpen en met grote winst doorverkopen. Het is een beleid dat tien jaar geleden is ingezet door voorzitter Bart Verhaeghe en algemeen directeur Vincent Mannaert. Verhaeghe wordt in België gezien als een machtige man, iemand waarnaar geluisterd wordt. "Veel zal er niet veranderen", zei de flegmatieke ondernemer bij zijn aanstelling in 2011. "Maar het voetbal evolueert snel. Het wordt populairder, meer gemediatiseerd en mondialer. De spelers reizen nu de wereld rond. Club Brugge moet mee."

Bart Verhaeghe (links) met voormalig trainer Ivan Leko bij het behalen van de landstitel in 2018.

Verhaeghe staat in België bekend als iemand die recht door zee gaat, niet bang is om tegen het zere been te schoppen. Hij drukte in het verleden zijn stempel als lid van de Pro League en had een hoge functie bij de Belgische voetbalbond, waar hij onder meer verantwoordelijk was voor het aanstellen van Roberto Martínez als bondscoach. Dat het in het hedendaagse voetbal om geld draait, is bij Verhaeghe vanaf dag één doorgedrongen. In 2012, amper een jaar na zijn aanstelling, zette de ondernemer een volgende stap in zijn Club-project door ook nog eens meerderheidsaandeelhouder te worden, nadat hij het handelsfonds van de vzw overgedragen had in een naamloze vennootschap

"Mannaert en Verhaeghe hebben de club gemoderniseerd en grote sponsoren binnengehaald", aldus Poissonnier. "Ze hebben Unibet gestrikt als shirtsponsor voor zes miljoen euro en zijn in de laatste vijf jaar vier keer actief geweest in de Champions League. Reken maar uit. Alleen op dat gebied is al meer dan honderd miljoen euro binnengehaald. Aan de stand is niet te zien dat het gat met de andere clubs groter wordt, maar qua organisatie en structuur zeker wel." Brugge moet momenteel Union Saint-Gilloise en Royal Antwerp voor zich dulden in de Belgische competitie. De promovendus verrast vriend en vijand en heeft een voorsprong van negen punten op Blauw-Zwart.

Poissonnier benadrukt dat Verhaeghe en Mannaert een winnaarscultuur hebben gecreëerd. De lat wordt stelselmatig hoger gelegd, bij zowel de mensen op kantoor als op het veld. Daarnaast beschikt Brugge over een gigantisch netwerk. "Als de trainer rond de kerstdagen zegt dat hij naar AS Monaco gaat (Philippe Clement, red.), is er niet meteen paniek. Dan ligt er een lijstje klaar met mogelijke opvolgers." De journalist doelt op de komst van Alfred Schreuder. De Nederlander heeft sinds begin dit jaar de touwtjes in handen in het Jan Breydel. "Nee, zo gaat het niet bij iedere club. Misschien in Nederland, maar niet in België. Club Brugge doet van alle clubs zijn huiswerk het best."

De tien duurste aankopen uit de clubgeschiedenis van Club Brugge, waarvan vijf dit seizoen.

Aankoopbeleid

Club Brugge heeft zich een aankoopbeleid eigen gemaakt dat vijf jaar geleden onmogelijk werd geacht. Met name het scoutingsapparaat onderging een gedaanteverwisseling. Stapje per stapje werkte Mannaert Club Brugge op tot een aantrekkelijk product voor grote, buitenlandse talenten. In 2011 was het simpelweg ondenkbaar dat de West-Vlamingen een aanstormend talent als Noa Lang konden inlijven. Of jeugdspelers van Manchester United (Tahith Chong). Het afgelopen anderhalf jaar bleek het de realiteit. En dat legde de club bepaald geen windeieren.

Toen Verhaeghe in 2011 aan het roer kwam, draaide Brugge een jaarlijkse omzet van om en nabij de 43 miljoen euro. Anno 2020 was dat bedrag bijna verdrievoudigd, tot 137 miljoen euro. Die indrukwekkende opmars gaat hand in hand met het zakelijke plan van de voorzitter, die daarbij ondersteund wordt door een bestuursgroep met verstand van zaken. Met de aanstaande transfer van Andreas Skov Olsen (6 miljoen) komt het totaalbedrag aan inkomende transfers dit seizoen op 52,8 miljoen euro, een absoluut clubrecord én competitierecord. De concurrenten in de Belgische competitie overschrijden dit bedrag gezamenlijk slechts met moeite. Het vorige record dateerde uit 2019/20, toen een kleine dertig miljoen werd uitgegeven.

Het contrast bij de zuiderburen is schrijnend. Waar KRC Genk, AA Gent en Anderlecht allen rond de tien miljoen uitgaven, legde Brugge alleen voor Sowah al negen miljoen euro neer. De 21-jarige aanvaller gold als alternatief voor Daramy en kwam afgelopen zomer over van Leicester City. Daarmee werd hij de duurste transfer in de clubgeschiedenis. Anderlecht zit momenteel in de fase waar Brugge tien jaar geleden zat. Een heropbouwfase. Tekenend was de terugkeer van Mignolet op de Belgische velden. Enkel Brugge, dat Liverpool in 2019 zo'n zeven miljoen euro betaalde, was in staat om de doelman terug te halen naar zijn geboorteland.

"Club Brugge zal nooit een Thomas Vermaelen halen op zijn 36ste. Wel iemand als Stanley Nsoki, die 22 is en veel potentie heeft. Mignolet was een uitzondering, daar Brugge een keepersprobleem had en wist dat de 31-voudig Belgisch international de de komende vijf jaar de nummer één onder de lat zou zijn. Mignolet pakt punten en kan ze kampioen maken", aldus Poissonnier, die zag hoe concurrent Anderlecht zich pijnlijk vergiste in Samir Nasri, Zakaria Bakkali en in zekere zin ook Nacer Chadli. "Privé en sportief klopt het gewoon bij Brugge. Hans Vanaken heeft meerdere keren letterlijk gezegd dat hij er niks voor voelt om in de Premier League tegen degradatie te spelen. Hij wil kampioen worden en in de Champions League spelen. Dusan Tadic heeft dat ook. Die kan ook hogerop, maar is gelukkig bij Ajax."

Noa Lang moet komende zomer een nieuw record gaan breken met een vertrek van dertig miljoen euro.

Met de lucratieve verkopen van onder meer Wesley (25 miljoen), Odilon Kossounou (23 miljoen), Krépin Diatta (17 miljoen), Arnaut Danjuma (17 miljoen), José Izquierdo (15 miljoen) en Marvelous Nakamba (12 miljoen) nog vers in het geheugen, kijkt men in het Jan Breydel met wrijvende handjes vooruit naar de volgende klappers op transfergebied. Verwacht wordt dat Noa Lang komende zomer voor een recordbedrag van rond de dertig miljoen euro vertrekt. De aanvaller heeft al aangegeven een stap te willen maken en ligt goed in de markt. Ook de pas twintigjarige Charles De Ketelaere moet de club tientallen miljoenen opleveren.

Het is slechts een momentopname, maar geeft eens te meer aan dat Brugge zich momenteel op een heel ander level begeeft dan de naaste concurrenten.