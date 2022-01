PSV laat sensatie van na de winterstop niet tussentijds gaan

Dinsdag, 25 januari 2022 om 16:41 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:00

Johan Bakayoko zal PSV niet op huurbasis verlaten in de laatste week van de winterse transferperiode. De uitblinker van Jong PSV werd in verband gebracht met een tijdelijke overstap richting Fortuna Sittard, maar de Eindhovenaren laten hem niet tussentijds vertrekken. Het Eindhovens Dagblad meldt dat PSV van plan is om Bakayoko op korte termijn meer bij het A-elftal van trainer Roger Schmidt te betrekken.

Bakayoko was afgelopen vrijdag de grote ster aan de kant van Jong PSV in de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Excelsior. De pas achttienjarige vleugelaanvaller tekende op fraaie wijze voor een doelpunt en de overige doelpunten bereidde hij voor. Een week eerder verzorgde Bakayoko de gehele productie van Jong PSV in de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo (1-4) en ook in het eerste duel na de winterstop, de 5-1 overwinning op Almere City FC, was de buitenspeler trefzeker en goed voor twee assists. Hij is met 12 doelpunten in 21 duels topscorer van het beloftenelftal in de Keuken Kampioen Divisie.

Van Nistelrooij lovend: ‘Belletje vanuit het eerste van PSV gaat komen’

De coach van Jong PSV was vrijdag zeer te spreken over uitblinker Johan Bakayoko. Lees artikel

Trainer Ruud van Nistelrooij denkt dat het slechts een kwestie van tijd is voordat Bakayoko zich mag melden bij Schmidt. "Hij vertrouwt erop dat dat belletje vanuit het eerste elftal een keer gaat komen. En ik ook. En zo niet, dan blijft hij gewoon zo doorgaan. Als het belletje komt, dan heb ik liever dat dat gaat om een definitieve kans bij de A-selectie om de concurrentie aan te gaan en een mooie plek af te dwingen", zo klonk het vrijdag in gesprek met het Eindhovens Dagblad. Bakayoko wacht nog op zijn eerste speelminuten in de hoofdmacht van PSV.

In de optiek van Van Nistelrooij heeft Bakayoko weinig aan zogeheten 'please-minuten' bij de A-selectie van PSV. "Ik ben op alle vlakken heel tevreden met de manier waarop hij zich manifesteert", deelde de coach een compliment uit aan de Belgische vleugelaanvaller. "En dat geldt zeker ook voor de andere spelers. We maken zo mooie stappen en gaan nu weer twee weken hard trainen om een goede nieuwe serie te kunnen maken."

Madueke, is that you? ?? De 18-jarige Johan Bakayoko steelt de show bij Jong PSV tegen Almere City: twee assists en een goal ?#JPSALM pic.twitter.com/G5Cj5p0psn — ESPN NL (@ESPNnl) January 10, 2022