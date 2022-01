Toeschouwers onder strenge voorwaarden weer welkom in stadions

Dinsdag, 25 januari 2022 om 19:06 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:30

Op korte termijn zijn voetbalsupporters weer welkom in de stadions in Nederland, zo is dinsdagavond op de persconferentie wereldkundig gemaakt door premier Mark Rutte. Er zijn echter wel strenge voorwaarden verbonden aan het weer toelaten van voetbalfans in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie, want slechts een derde van de capaciteit van een stadion mag worden benut. De stadions in de Nederlandse profcompetities zijn al sinds vrijdag 12 november leeg.

In de aanloop naar de persconferentie werd al duidelijk dat het verbod op toeschouwers bij wedstrijden in het Nederlands voetbal van tafel zou gaan. Rutte bevestigt deze versoepeling, waarbij wel voorwaarden zijn gesteld. Over drie weken is er wel een nieuw 'weegmoment'. Onder de juiste omstandigheden kunnen dan de nieuwe regels mogelijk verder versoepeld worden.

“Voor voetbalstadions en andere buitensportlocaties geldt een verplichte zitplaats en anderhalve meter afstand. Dat betekent dat de stadions voor een derde kunnen worden gevuld en natuurlijk is het dan de bedoeling dat de fans goed verspreid over het stadion zitten”, laat Rutte weten. Om toegang te krijgen tot de stadions is een QR-code, in de vorm van een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve test, verplicht.

Het betaald voetbal liet het kabinet maandag weten dat het niet akkoord zou gaan met een bezettingsgraad van één derde in de stadions. Als het aan de 34 directeuren van de clubs in het betaald voetbal, de KNVB, de Keuken Kampioen Divisie en de Eredivisie CV ligt wordt de maximale bezetting snel opgeschaald. Mogelijk gebeurt dat dus alsnog over drie weken. "Het is een voorstel zonder perspectief", luidde het oordeel van de betaald voetbalclubs eerder. "Het is niet uit te leggen aan de supporters, het vergroot de onrust onder de achterban alleen maar en bovendien kost het de clubs weer handen vol met geld."

Het kabinet heeft eveneens goedkeuring gegeven voor de hervatting van de amateursport. Door de aangekondigde versoepelingen kunnen de amateurs weer wedstrijden spelen tegen andere teams. Het is wel verplicht voor alle spelers om in het bezit te zijn van een QR-code. In december werden alles competities al stilgelegd in verband met de eerder geldende maatregelen.