Boskamp diep geraakt na dood Wim Jansen; Van Persie haalt herinneringen op

Dinsdag, 25 januari 2022 om 15:38 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:45

Het overlijden van Feyenoord-icoon Wim Jansen valt Jan Boskamp zwaar. De clubicoon van de Rotterdammers is dinsdag op 75-jarige leeftijd overleden. Jansen was een boezemvriend van Boskamp, terwijl ook Robin Van Persie warme herinneringen overhoudt aan zijn gesprekken met de oud-voetballer. Feyenoord heeft met groot verdriet kennisgenomen van het overlijden van de Jansen, een van de grootste spelers die ooit voor de club heeft gespeeld.

Het klinkt misschien raar, maar ik hou gewoon van die man”, zegt Jan Boskamp in gesprek met De Telegraaf. Wim is mijn boezemvriend, mijn maat, met hem heb ik vanaf mijn veertiende alles beleefd. Toen kwam-ie me als zestienjarige thuis ophalen om samen naar Varkenoord te gaan om te trainen bij de betaalde jeugd van Feyenoord. Ik flikte alles, zei alles, Wim dacht altijd iets langer na, was wat slimmer.” Voor Boskmap is het overlijden van Jansen een zware klap, aangezien hij in november ook al zijn negentienjarige kleinzoon verloor. “Het is een verschrikkelijke tijd. Mensen van wie je houdt, ontvallen je… Eerlijk, het janken staat me dezer dagen nader dan het lachen. Ik beleef gewoon een k..jaar.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Wim Jansen overleed dinsdag op 75-jarige leeftijd.

Wim Jansen leed aan dementie, zo onthulde de oud-voetballer in november in zijn biografie, dat ter ere van zijn 75ste verjaardag verscheen. De oud-trainer van de Rotterdammers had al enige tijd het vermoeden dat er iets mis was en liet zich daarom halverwege de coronacrisis uitgebreid onderzoeken. “Vrijdag heb ik persoonlijk afscheid kunnen nemen van Wimpie. Dat voelde goed, eigenlijk als vanouds”, vervolgt Boskamp. “Ouderwets knäckerbrot, om zo maar te zeggen. Wim was iets trager door zijn ziekte. Het ging over van alles, maar we hebben toch voornamelijk weer twee uur over voetbal zitten praten. Natuurlijk over Feyenoord, over Messi, De Bruyne. We hadden hetzelfde cluppie, dezelfde passie.Weet je, ik heb mijn hele leven gewoon enorm veel respect voor Wimpie gehad, gewoon echt van hem gehouden en daarom valt het me zo zwaar dat hij is overleden.”

Ook Robin van Persie houdt warme herinneringen over aan zijn ontmoetingen met Jansen. “Ik zie hem nog staan. Met de B’tjes van Feyenoord mochten we op het hoofdveld spelen. Dat was op het oude Varkenoord, met de kantine rechts in de hoek”, vertelt Van Persie in de biografie Wim Jansen Meesterbrein. “Wim stond bij de cornervlag. Elke zaterdag. Ik wist wie hij was. Ik hoopte ook altijd dat hij kwam kijken. Hoe meer mensen met kennis er langs die lijn waren, hoe gemotiveerder ik werd om te laten zien wat ik kon. Dan dacht ik: vandaag ga ik extra mijn best doen, want Wim staat er.”

Van Persie laat in het boek weten veel gehad te hebben aan de gesprekken met Jansen. “Sommigen inspireren je en sommigen vermoeien je. Dan heb je uren zitten praten en ga je leeg naar huis, zonder het gevoel dat je echt getriggerd bent. Bij Wim heb ik dat nooit. In de tijd dat ik bij Arsenal speelde en me moest melden bij het Nederlands elftal, ben ik weleens op de vroege morgen eerst naar Wim gereden voor een bakkie koffie en een goed gesprek, omdat hij altijd de kern weet te raken.”

Feyenoord verliest met Wim Jansen een icoon én kind van de club. Al op tienjarige leeftijd werd hij lid van Feijenoord, om er vervolgens liefst vijftien jaar in het eerste elftal te spelen en vele prijzen te veroveren. Ook na zijn spelerscarrière bleef Jansen de club trouw en was hij onder meer assistent- en hoofdtrainer, technisch directeur en adviseur. "Ik ben een paar keer bij Feyenoord weggegaan, maar altijd weer teruggekomen. Je zou het een bloedband kunnen noemen", zei hij hierover in zijn biografie. Feyenoord laat op sociale media weten met groot verdriet kennisgenomen te hebben van het overlijden van Jansen. “Een prachtig mens en groot Feyenoorder is niet meer. Wim Jansen, rust zacht…”, schrijft de Rotterdamse club op Twitter.