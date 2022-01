Christian Eriksen blijft voorlopig bij Jong Ajax: ‘Voor mij de perfecte basis’

Dinsdag, 25 januari 2022 om 15:15 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:22

Christian Eriksen blijft meetrainen met Jong Ajax tot hij een nieuwe club heeft gevonden, zo maakt de Amsterdamse club bekend op zijn website. De 29-jarige Deen meldde zich afgelopen vrijdag al verrassend op Sportcomplex De Toekomst voor een eerste trainingssessie en blijft voorlopig dus in Nederland. "Ik ben erg blij dat ik hier kan zijn", aldus Eriksen.

Het is overigens uitgesloten dat Eriksen een contract krijgt bij Ajax, omdat de aanvallende middenvelder naar de Premier League wil. Eriksen, op de weg terug nadat hij tijdens het EK werd getroffen door een hartstilstand, was vorige week een aantal dagen bij sportmedisch centrum Fysiomed in Amsterdam. Hij verzocht zijn oude club Ajax om een dag te mogen meetrainen en vrijdag was het zover. Op De Toekomst trof hij Daley Blind, Davy Klaassen en Dusan Tadic, terwijl ook voormalig Ajacied en goede vriend Lasse Schöne naar Amsterdam was gekomen voor de gelegenheid.

Legends are always welcome ??@ChrisEriksen8 is training with Jong Ajax this week. The Danish international is working to keep his fitness levels until he finds a new club. — AFC Ajax (@AFCAjax) January 25, 2022

Dat beviel blijkbaar zo goed, dat Eriksen ook deze week weer is aangesloten bij Jong Ajax. "Bij Ajax ken ik de mensen, voelt het als thuiskomen omdat ik hier zo lang ben geweest", aldus de nummer tien, die 163 wedstrijden voor Ajax speelde. "Alle faciliteiten zijn hier aanwezig en bij Jong Ajax kan ik op hoog niveau in groepsverband trainen. Dat is voor mij op dit moment de perfecte basis. Ik wil zo snel mogelijk mijn top weer aantikken zodat als ik rondkom met een club, ik daar zo snel mogelijk mijn mannetje kan staan."

John Heitinga ziet als trainer van Jong Ajax wat de aanwezigheid van de 29-jarige routinier met zijn spelers doet. "Als een oud-speler en bovendien zelf opgeleid product van ons in deze situatie bij de club aanklopt dan twijfelen wij niet, uiteraard is hij dan van harte welkom. Het is mooi dat hij met ons mee kan trainen. Christian is een voetballer die voor veel van onze jongens als een voorbeeld geldt, een inspiratiebron voor de jeugd om hogerop te komen."

Supporters van Ajax hoeven dus niet te hopen op een definitieve rentree van Eriksen bij Ajax. "Christian wil naar de Premier League en ik verwacht dat dit ook gaat gebeuren", vertelde zaakwaarnemer Martin Schoots aan De Telegraaf. "Hij wil naar een club, waar hij zo veel mogelijk aan spelen toekomt. Om op het WK te kunnen spelen, moet hij fit worden en op het hoogste niveau actief zijn."