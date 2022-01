Dusan Vlahovic krijgt politiebewaking na racistische dreigementen

Dinsdag, 25 januari 2022 om 15:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:03

Dusan Vlahovic maakt met zijn aanstaande toptransfer naar Juventus geen vrienden in Florence. De 21-jarige spits wordt door de harde kern van Fiorentina met de dood bedreigd en krijgt momenteel politiebewaking, zo meldt La Repubblica. Dat volgt onder meer op enkele spandoeken die aangetroffen werden bij het Artemi Franchi, het stadion van Fiorentina. "Vieze vuile zigeuner", wordt Vlahovic daarop onder meer genoemd.

"Je bewakers kunnen je leven niet redden", staat op een ander spandoek. "Het is over voor jou, zigeneur." De politie in Florence neemt de dreigementen serieus en surveilleert dinsdag in de buurt van het huis van Vlahovic. De 21-jarige spits rondt momenteel de laatste details af met Juventus over zijn contractvoorwaarden, zo meldt Fabrizio Romano. De transfer van Vlahovic zal Fiorentina rond de 75 miljoen euro opleveren, veruit het hoogste bedrag in de clubhistorie. Zelf gaat de Serviër zeven miljoen euro netto per jaar opstrijken.

Voor de fanatieke aanhang van Fiorentina komt de aanstaande overstap van Vlahovic voor de volgende klap in het gezicht, nadat de afgelopen jaren ook Federico Chiesa en Federico Bernardeschi naar Turijn verhuisden. Laatstgenoemde kreeg in 2017 ook te maken met de woedende harde kern van la Viola. "Wie wil jou nu niet in je gezicht spugen? Bernardeschi, gebocheld stuk stront", stond destijds op een banner.