Donny van de Beek hoopt alsnog weg te kunnen na twee aanbiedingen

Dinsdag, 25 januari 2022 om 14:07 • Jeroen van Poppel

Donny van de Beek staat in de belangstelling van Crystal Palace en Valencia, zo meldt Fabrizio Romano. Beide clubs hebben bij Manchester United geïnformeerd naar de mogelijkheid om de 24-jarige middenvelder te huren. Ralf Rangnick wil daar het liefst niet aan meewerken, maar met name Crystal Palace 'blijft pushen', zo weet Romano.

Van de Beek is dringend op zoek naar speeltijd, hetgeen er voor de middenvelder op Old Trafford totaal niet in zit. Rangnick wil de voormalig Ajacied echter behouden met het oog op de breedte van zijn selectie. Het is de vraag of de Duitse interim-manager alsnog zijn goedkeuring geeft aan een tijdelijk vertrek van Van de Beek, nu er concreet geïnteresseerde clubs zijn.

Manchester United zal in ieder geval niet meewerken aan een optie tot koop in een huurcontract. De club wil zich ervan verzekeren in het seizoen 2022/23 over Van de Beek te kunnen beschikken. Gezien die laatste toevoeging van Romano lijkt een huurperiode komend half jaar niet uitgesloten voor de negentienvoudig Oranje-international. Vorige week meldde The Telegraph dat Van de Beek een aanbieding van Newcastle United heeft afgewezen, omdat hij geen trek heeft in degradatievoetbal.

Rangnick wil in ieder geval dat Van de Beek het seizoen afmaakt bij Manchester United, zo liet de coach al meermaals publiekelijk weten. "Ik wil dat Donny blijft", zei de Duitser. "Ik had twee weken geleden een gesprek met hem en vertelde dat ik hem zou adviseren tot het einde van het seizoen te blijven. Van de Beek wil naar het WK en Louis van Gaal heeft hem verteld dat hij regelmatig moet spelen. Dat begrijp ik, maar we hebben veel concurrentie in de ploeg." Rangnick heeft op het middenveld verder de keuze uit Bruno Fernandes, Scott McTominay, Fred, Nemanja Matic en Jesse Lingard. Paul Pogba is momenteel herstellende van een slepende hamstringblessure; van de Fransman is nog onduidelijk wanneer hij terug wordt verwacht.