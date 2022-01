Juventus bereikt akkoord over Vlahovic; Barcelona gaat nu óók voor nieuwe spits

Dinsdag, 25 januari 2022 om 13:12 • Jeroen van Poppel

Juventus heeft een bod van 75 miljoen euro uitgebracht op Dusan Vlahovic, zo meldt Fabrizio Romano. Fiorentina is bereid om de 21-jarige spits voor dat bedrag te laten vertrekken en heeft een mondelinge overeenkomst gesloten met Juve. Maandag meldde La Gazzetta dello Sport al dat Vlahovic een principeakkoord heeft bereikt over een jaarsalaris van zeven miljoen euro netto per jaar. De toptransfer kan de transfercarrousel op gang brengen, want Barcelona gaat op zijn beurt opnieuw voor Álvaro Morata, zo voegt Romano toe.

Het is een kwestie van tijd voordat Vlahovic naar Juventus verkast, zo blijkt al dagen uit de berichtgeving van diverse Italiaanse media. De Serviër spreekt momenteel met Juventus over de persoonlijke details van zijn contract, maar dat zal vermoedelijk geen problemen opleveren. Vlahovic heeft zijn zinnen dagen geleden al vol gezet op een overgang naar la Vecchia Signora.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Morata wacht de berichtgeving rond Vlahovic in spanning af. De 29-jarige spits van Juventus hoopt deze maand nog altijd naar Barcelona te vertrekken. De Catalanen zagen een eerste poging begin januari stranden, omdat Juve geen vervanger voor Morata kon vinden. Als Vlahovic binnen is mag de Spanjaard echter alsnog vertrekken.

Een transfer van Morata naar Barça zal echter gecompliceerd blijven, omdat ook Atlético Madrid moet meewerken: los Colchoneros verhuren Morata momenteel aan Juventus en hebben dus de transferrechten. Ook komt Barça opnieuw voor een probleem qua Financial Fair Play en zal er een constructie bedacht moeten worden om Morata in te kunnen schrijven in LaLiga.