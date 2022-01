Ajax ziet voorstel afgewezen worden en rekent op volgend transfervrij vertrek

Dinsdag, 25 januari 2022 om 12:16 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:21

Danilo heeft enkele maanden geleden een voorstel van Ajax om zijn aflopende verbintenis te verlengen naast zich neergelegd, zo meldt het Algemeen Dagblad. De 22-jarige aanvaller is na dit seizoen transfervrij en kan rekenen op interesse van clubs uit binnen- en buitenland, maar lijkt het seizoen mede vanwege de blessure van Brian Brobbey gewoon in Amsterdam af te maken. Laatstgenoemde vertrok vorig jaar ook al transfervrij bij Ajax, maar werd in januari terug gehuurd van RB Leipzig.

Volgens het Algemeen Dagblad lijkt de kans nihil dat Danilo komend seizoen nog in de Johan Cruijff ArenA te bewonderen is. Zijn naam werd de afgelopen tijd in verband gebracht met onder meer Vitesse, Palmeiras en Hull City. “Dat laat ik aan mijn zaakwaarnemer over”, zei de aanvaller na afloop van het gewonnen bekerduel met Excelsior Maassluis (9-0). “Hij is er erg druk mee bezig op dit moment en ik kan er niet veel over zeggen. Ik focus me op mijn spel en het maken van doelpunten.”

Danilo heeft dit seizoen bij Ajax weinig perspectief op een basisplaats. In de pikorde moet de Braziliaan normaal gesproken Sébastien Haller voor zich dulden en eerder deze maand nam Ajax Brobbey op huurbasis over van RB Leipzig. Haller is momenteel namens Ivoorkust actief op de Afrika Cup, terwijl Brobbey afgelopen zondag tegen PSV (1-2 overwinning) een scheurtje in de binnenband van zijn knie opliep, waardoor de aanvaller de komende weken niet inzetbaar is. Door de afwezigheid van zijn concurrenten bestaat de kans dat Danilo in ieder geval tijdens het Eredivisie-duel met Heracles Almelo (6 februari) en in de TOTO KNVB Beker tegen Vitesse (8 februari) kan rekenen op een basisplaats.

Danila maakte in 2017 voor twee miljoen euro de overstap van Santos naar Ajax. De Braziliaan scoorde er met name in de afgelopen seizoenen voor het beloftenteam in de Keuken Kampioen Divisie op los. Namens Jong Ajax was hij in 49 wedstrijden goed voor 29 doelpunten. Vorig seizoen speelde Danilo op huurbasis voor FC Twente, waar hij vooral in de eerste seizoenshelft een goede indruk achterliet.