Fans Heerenveen kopen paginagrote advertentie om statement te maken

Dinsdag, 25 januari 2022

Supporters van sc Heerenveen hebben een paginagrote advertentie gekocht in de Leeuwarder Courant dinsdagochtend. Aanleiding is het ontslag van trainer Johnny Jansen, die gisteren door de clubleiding van de Friese club op straat werd gezet. In de advertentie richten de fans zich tot algemeen directeur Cees Roozemond, technisch manager Ferry de Haan en de Raad van Commissarissen.

Journalist Sander de Vries van de Leeuwarder Courant noemt de advertentie op Twitter 'zeer opmerkelijk'. "Beste Cees, Ferry en RvC, het ligt niet alleen aan Johnny of aan zijn spelers. Groet, supporters van onze club die wel een pompeblêd-hart hebben en bekend zijn met de historie van de club en haar normen en waarden", luidt de tekst van de supporters. De advertentie is maandagavond in de late uurtjes nog in elkaar gedraaid, daar Heerenveen om half negen met het nieuws naar buiten kwam dat de samenwerking met Jansen is beëindigd.

Zeer opmerkelijk: met een paginagrote advertentie bij ons in de krant richten supporters “die wel een pompeblêd-hart hebben” zich op het bestuur van SC Heerenveen ?? pic.twitter.com/rLn1H9XZqY — Sander de Vries (@SanderVries_LC) January 25, 2022

"Het spelbeeld van de laatste wedstrijden gaf te weinig vertrouwen voor verbetering en heeft de club doen besluiten om de samenwerking per direct te beëindigen", zo luidt de conclusie van de club. "Dit zijn harde en moeilijke keuzes om te moeten maken”, aldus Ferry de Haan. “Johnny is een echte clubman en heeft in verschillende functies ontzettend veel voor sc Heerenveen betekend. Dat maakt deze keuze nog lastiger. We beraden ons nu op de opvolging en hopen hier snel duidelijkheid over te kunnen geven."

SC Heerenveen gaat naar verluidt wel op zoek naar een andere functie voor Jansen. De kans bestaat dat hij weer een belangrijke rol binnen de jeugdopleiding gaat vervullen, zoals hij dat eerder ook deed. Jansen doorliep tot en met 2014 verschillende functies in de jeugdopleiding van de club, voordat hij assistent werd bij het eerste elftal. De voormalig middenvelder werkte onder meer aan de zijde van Dwight Lodeweges, Foppe de Haan, Jurgen Streppel en Jan Olde Riederink; teneinde van het seizoen 2018/19 nam Jansen het roer over van laatstgenoemde.