Inbraak in huis Benzema tijdens LaLiga-duel met Elche

Dinsdag, 25 januari 2022 om 09:35 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:56

Er is zondag ingebroken in het huis van Karim Benzema terwijl de spits namens Real Madrid in actie kwam tegen Elche (2-2), zo melden Spaanse media. Het is niet exact bekend wat de dieven hebben buitgemaakt. De woning van Benzema was al eens eerder doelwit van een inbraak. In februari 2019 werd er ook al ingebroken in het huis van de 94-voudig international van Frankrijk toen hij met Real de Clásico speelde in de de halve finale van de Copa del Rey.

Voor Benzema werd het zondag sowieso een dag om snel te vergeten. De Franse aanvaller vergat de Koninklijke in het LaLiga-duel vanaf elf meter op voorsprong te schieten, waarna hij in de 58ste minuut het veld moest verlaten vanwege een dijbeenblessure. Op het moment dat Benzema in actie kwam, slopen inbrekers zijn huis binnen. Bronnen dicht bij het onderzoek bevestigden aan het Spaanse persbureau EFE dat de inbraak plaatsvond tussen 15.00 en 19.00 uur.

Karim Benzema mist vanaf de penaltystip ??

De topscorer van La Liga laat het buitenkansje liggen... ??#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridElche pic.twitter.com/50L5zArwKF — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 23, 2022

Spelers van Real Madrid werden de laatste jaren vaker het slachtoffer van inbraken terwijl zij in actie kwamen met hun club. Zo vonden er inbraken plaats bij Benzema’s ploeggenoten Casemiro, Isco en Lucas Vázquez. In september 2019 waren de vrouw en dochter van Casemiro thuis op het moment dat er in zijn woning werd ingebroken. Twee dagen later vond er een soortgelijke inbraak plaats bij voormalig Atlético Madrid-middenvelder Thomas Partey, waar zijn huishoudster bedreigd werd.

Real Madrid kroop zondag tegen Elche door het oog van de naald. Vanaf elf meter liet Benzema het dus na om zijn ploeg op 1-0 te schieten. De Franse aanvaller schoot over. Het was voor hem zijn eerste gemiste strafschop in LaLiga ooit. Dertien eerdere strafschoppen wist hij wel te benutten. Mede door zijn misser stevende Real in eigen huis op een 1-2 nederlaag af, maar in blessuretijd sleepte Éder Militão er toch nog een gelijkspel voor de Madrilenen uit.