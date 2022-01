Derksen ziedend op Feyenoorder: ‘Ik word ziek van dat soort klootzakken’

Dinsdag, 25 januari 2022 om 08:13 • Laatste update: 08:59

Johan Derksen heeft geen goed woord over voor Cyriel Dessers. De spits van Feyenoord raakte zondag in de uitwedstrijd tegen NEC (1-4) betrokken bij een rode kaart van Iván Márquez en kan sindsdien op weinig sympathie rekenen bij de analyticus van VI Vandaag. Derksen noemt spelers als Dessers 'klootzakken' en 'matennaaiers'. Dessers ging naar de grond toen hij een tik in het gezicht kreeg van de verdediger van NEC, die daarop de rode kaart zag van scheidsrechter Pol van Boekel.

Dessers kwam vijf minuten voor tijd binnen de lijnen voor Alireza Jahanbakhsh en raakte twee minuten later betrokken bij het incident waarvoor Márquez rood kreeg. De Spanjaard duwde de aanvaller van Feyenoord in het gezicht, waarna laatstgenoemde ter aarde stortte. "Ik vind het bezopen. Mijn woede was nauwelijks geklaard toen ik NEC - Feyenoord zag", aldus Derksen. "Dan komt die wisselspeler erin, die Dessers. Die is vervelend en krijgt dan een duw op zijn kin. Die gaat liggen rollebollen alsof zijn kop eraf geslagen is. Ik word ziek van dat soort klootzakken, matennaaiers. Ik zou als trainer nooit accepteren dat mijn spelers zich zo zouden gedragen."

Márquez is door de aanklager betaald voetbal inmiddels voor één duel geschorst en mist daardoor de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle op 5 februari. Ook kreeg hij één duel voorwaardelijk. Eerder dit seizoen miste Márquez al het thuisduel met PSV, nadat hij een week eerder zijn vijfde gele kaart had gekregen. "Is Dessers nou blij dat die jongen van NEC drie weken niet kan voetballen?", gaat Derksen verder. "De VAR kan toch aanvoelen dat dit een onnozele reactie is op vervelend gedrag van Dessers? Dessers wordt gebombardeerd tot slachtoffer, terwijl hij zelf aan spelbederf doet."

Bas Nijhuis, die ook aanwezig was in de talkshow, probeerde de situatie te duiden. "Het verhaal is dat hij iemand in het gezicht duwt terwijl er geen bal in de buurt is", aldus de KNVB-official. "Stel dat ik het als scheidsrechter had gezien en ik had geel getrokken, dan moet je er als VAR echt wel overheen komen dat het een honderd procent rode kaart is. Nu is het een missed incident en kan de VAR adviseren om te gaan kijken." Dat Dessers in de ogen van Derksen overdreven naar de grond gaat, heeft volgens Nijhuis geen invloed op de kleur van de kaart. "Wij nemen in onze beslissing niet mee hoe een speler valt."