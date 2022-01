Derksen 'heeft zich geweldig gestoord': 'Dan gaat 'ie liggen rollebollen'

Maandag, 24 januari 2022 om 23:41 • Rian Rosendaal

Johan Derksen richt zijn pijlen op Mike te Wierik. Volgens de analist stelde de verdediger van FC Groningen zich zaterdag enorm aan nadat Vitesse-aanvaller Loïs Openda zijn elleboog in het het middenrif van zijn bewaker plantte. Hij kreeg in de 35ste minuut een rode kaart voorgehouden door arbiter Dennis Higler en de aanklager betaald voetbal heeft inmiddels een schikkingsvoorstel van vier duels schorsing voorgelegd, waarvan een voorwaardelijk. Vitesse gaat echter niet akkoord en donderdag zal de tuchtcommissie van de KNVB zich over de kwestie buigen.

"Waar ik me zo geweldig aan gestoord heb en Bas (Nijhuis, red.) zit hier nu", foetert Derksen maandag in VI Vandaag. "Kijk, de oncollegiale houding van voetballers. Te Wierik heet die jongen geloof ik. Die geeft die Openda een raar duwtje. Die jongen heeft een domme actie, maar die slaat hem niet met zijn ellebogen. Die doet gewoon gewoon een reactietje zo. En dan gaat 'ie liggen rollebollen en zo'n VAR ziet dat." René van der Gijp mengt zich ook in de discussie. "Tegenwoordig gaat het toch om hoe hard je slaat? En toch niet meer dat je hem slaat?", vraagt de analist zich hardop af. "Hij raakt hem nauwelijks", voegt Derksen daaraan toe.

Johan Derksen vindt dat Mike te Wierik zich aanstelde na de tik van Loïs Openda.

Vervolgens krijgt Nijhuis de gelegenheid zijn mening over het incident tijdens Vitesse - FC Groningen (1-3) te geven. "Er wordt naar gekeken en het moet een duidelijke stoot zijn. Hier is de bal niet in de buurt en dan wordt er een stoot gegeven. En er wordt gekeken: is er een bepaalde brutaliteit in? Is het echt een stoot of een tik naar achteren?", werpt de scheidsrechter op. Presentator Wilfred Genee brengt de slaande beweging van Antony naar voren in De Klassieker van december. De Ajax-aanvaller raakt toen duidelijk Tyrell Malacia in het gezicht en kwam goed weg met een gele kaart.

"Antony was een ander verhaal. Die komt in het duel en de scheidsrechter (Higler, red.) fluit zelf ook", gaat Nijhuis verder. Die vindt het geel en daar moet je aantonen dat er brutaliteit inzit. In dit grijze gebied krijg je dus een scheidsrechter die zegt dat het rood is, of het is geel. Dat is gewoon het verhaal. En hier had je dus een VAR die vindt dat geel genoeg is (voor Antony, red.). En die grijpt dus niet in." Derksen voegt nog toe dat het beter was geweest als Higler geel had gegeven aan zowel Openda als Te Wierik.

De weggestuurde Openda kreeg zaterdag gelijk de wind van voren van Thomas Letsch, de coach van Vitesse. "Ik ben woedend, door hem moeten we bijna een uur met tien man spelen. Dit mag Loïs gewoon niet overkomen”, werd Letsch door De Telegraaf geciteerd. “Ik heb de beelden gezien en dit was gewoon een rode kaart, helemaal niet slim van hem.” De oefenmeester kondigde aan dat hij met de spits in gesprek zal gaan. Na rust liep FC Groningen door een eigen doelpunt van Eli Dasa en een treffer van Daniël van Kaam, in respectievelijk minuut 67 en 71, uit naar 0-2 en 0-3.

Te Wierik vond het vooral geen slimme actie van Openda. "Is het een cadeautje? Het is vooral niet slim", zei de Groningen-verdediger. "Daarvoor hadden wel al een momentje waar de scheidsrechter bij kwam. En die zei: ’Niet meer doen.’ Voetbal is een contactsport. Ik deel ook wel eens een tik uit en dan moet je niet lopen mauwen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar even later komt de bal bij de zijlijn en zegt hij tegen mij: ’Don’t touch me.’ Dat mag hij vinden, maar ik ben verdediger en ik moet hem afstoppen. Hij is een van de beste spelers van Vitesse en bloedsnel. Ik vind hem een fantastische speler, ik heb ook niks tegen hem, maar ik moet daar wel kort zitten", aldus Te Wierik.