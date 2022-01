Van Basten adviseert Cody Gakpo 'om op zijn zolderkamer te gaan zitten’

Maandag, 24 januari 2022 om 22:33 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:34

Marco van Basten adviseert Cody Gakpo om geen overhaaste beslissing te maken omtrent een vertrek naar het buitenland. De analist stelt bij Rondo dat Eredivisie-spelers zich eerst drie à vier jaar in Nederland moeten bewijzen voor ze een stap hogerop doen. Gakpo zou al oriënterende gesprekken hebben gevoerd met Manchester City en Liverpool, die nadrukkelijk geïnteresseerd zijn in de aanvaller van PSV.

"Hij is nu een jaar in de Eredivisie bezig", begint Van Basten. "Je moet een basis hebben om in het buitenland te slagen. Dat is drie, vier jaar in Nederland. Dan ben je gewoon wat sterker, wat beter voorbereid op het hogere niveau in het buitenland - want het gaat veel harder en sneller allemaal. Maar tegenwoordig willen ze allemaal na één jaar weg." Van Basten haalt vervolgens het voorbeeld van Justin Kluivert aan, die na zijn eerste volledige seizoen bij Ajax naar AS Roma vertrok. "Hoe sneller je weggaat, hoe groter de kans om niet te slagen. Als je niet slaagt in die twee, drie jaar, dan ga je weer naar een club die minder is. Dan gaat je loopbaan er heel vervelend uitzien."

Van Basten wijst met zijn vinger naar de zaakwaarnemers van dergelijke spelers, die volgens de drievoudig Ballon d'Or-winnaar te veel op geld aansturen. "Ze worden constant door die zaakwaarnemer benaderd van: 'Kijk, daar kun je dat verdienen. Bij die club kun je dat verdienen.' Het gaat veel te veel om het wegkopen van die jongens." "Dat vind ik te makkelijk", reageert tafelgenoot Jan van Halst. "Dat ligt toch ook aan de speler?" Daar is Van Basten het mee eens.

"Dat zegt dan mentaal ook wat", concludeert Van Halst. De oud-middenvelder twijfelt daarop openlijk over of Gakpo 'het gif bezit' om tegen een zaakwaarnemer in te gaan. "Hij lijkt me ook niet iemand die zegt: 'Ik wil in de spits, ik wil op snelheid, ik wil dit, ik wil dat'." "Precies", zegt Van Basten. "En dat is dus ook wat ze moeten hebben bij het zeggen dat ze niet naar het buitenland willen."

Van Basten sluit af met een persoonlijke anekdote. "Ik kon op een gegeven moment naar Fiorentina. Ik dacht bij mezelf: Ben ik klaar voor Fiorentina? Nee. Maar die zaakwaarnemer wilde wel dat ik ging. Want dat is gewoon geld voor hem en voor mij. Wat je moet doen is zelf op een zolderkamer zitten en jezelf afvragen: Is dit wat ik wil? Als je dan denkt dat je er klaar voor bent, dan ga je."