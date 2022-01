André Onana volstrekt kansloos op vrije trap maar toch kwartfinalist

Maandag, 24 januari 2022 om 21:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:28

Kameroen is kwartfinalist op de Afrika Cup. In de achtste finale werd maandagavond zonder al teveel problemen afgerekend met het dappere de Comoren: 2-1. Karl Toko Ekambi en Vincent Aboubakar verzorgden de productie voor de kandidaat van de eindzege van het toernooi. André Onana hield zijn doel niet schoon, maar mag zich met zijn ploeggenoten van Kameroen opmaken voor nog minstens een wedstrijd op de Afrika Cup. Door diverse blessures in het keepersgilde en een uitsluiting ondanks een negatieve coronatest moest bij de Comoren linksback Chaker Alhadhur het doel verdedigen.

De Comoren, met RKC' er Saïd Bakari in de gelederen, kende een dramatische start van het treffen met favoriet Kameroen. Middenvelder Nadjim Abdou beging een harde overtreding in de zesde minuut, wat voor de VAR reden was om het voorval goed te checken. Het advies was overduidelijk: een rode kaart voor Abdou en een overtalsituatie voor Kameroen. Reden om nog meer druk te zetten op de verdediging en met name Alhadhur, die nog wel een paar keer dapper redde. Na een halfuur spelen echter was de gelegenheidsdoelman was hij kansloos op de schuiver van Ekambi in de linkerbenedenhoek. De Comoren haalde ondanks de achterstand met tien spelers de rust zonder verdere tegenslagen.

?? Dit kan er ook nog wel bij, al in de zesde minuut rood voor de Comoren!#AFCON2021 pic.twitter.com/ZxgJYDSh0p — ESPN NL (@ESPNnl) January 24, 2022

Na rust hadden de spelers van Kameroen het vizier niet altijd op scherp staan. Ekambi, voor rust nog trefzeker, schoot in kansrijke positie naast en Aboubakar werd gestuit door de alerte Alhadhur, die de absolute held van zijn land was maandagavond. Met nog twintig minuten op de klok was daar dan eindelijk het tweede doelpunt voor Kameroen. Aboubakar werd met een slimme steekbal aangespeeld door Martin Hongla en van dichtbij tikte de spits beheerst binnen: 2-0. Het was alweer zijn zesde doelpunt op deze editie van de Afrika Cup. De spanning leek hierdoor te verdwijnen, maar de Comoren maakte het in de slotfase nog wel spannend, ondank de ondertalsituatie.

Youssouf M'Changama legde in de 81ste minuut aan voor een vrije trap van ruim dertig meter afstand. Zijn inzet verdween vervolgens op prachtige wijze in de linkerhoek langs de kansloze Onana: 2-1. Er werd in de laatste tien minuten nog volop gewisseld bij beide landen, maar dat leidde niet meer tot verandering in de stand. Na 93 minuten klonk het laatste fluitsignaal en kon het feest voor Onana en consorten beginnen. Zaterdag is Gambia, dat eerder deze maandag met 0-1 wist te winnen van Guinee, de tegenstander in de kwartfinale.