Onmachtig Jong AZ druipt teleurgesteld af in Brabant

Maandag, 24 januari 2022 om 21:51 • Tom Rofekamp

TOP Oss heeft maandagavond drie punten overgehouden aan het thuisduel met Jong AZ. De ploeg van Bob Peeters was de gehele wedstrijd de betere partij, maar wist dit slechts in het minimaal benodigde uit te drukken: 1-0. Door de zege klimt TOP Oss van de zeventiende naar de vijftiende plek in de Keuken Kampioen Divisie; Jong AZ stond veertiende en staat dat nog steeds.

Beide teams hadden hun vorige duels gewonnen en waren vastberaden die reeks naar twee te vergroten. De thuisploeg probeerde de eerste klap uit te delen. Jearl Margaritha was erdoor op de linkerflank, maar Beau Reus toonde zich een sta-in-de-weg. Jong AZ wist zich niet onder de druk van de Brabanders uit te spelen en haalden opgelucht adem na kansen voor Dean Guezen en Joshua Sanches. De Alkmaarders stelden daar niet veel meer tegenover dan een schot op goed geluk van Richard Sedlacek, voordat het rustsignaal klonk.

Ook na rust kwam TOP Oss het sterkst uit de startblokken. Margaritha, die de hele wedstrijd al een plaag was voor de verdediging van de bezoekers, kreeg in de 52ste minuut zijn voorzet net niet tegen de voet van Kay Tejan. Nadat aan de andere kant Maxim Dekker gevaarlijk werd voor de goal van Norbert Alblas, was het toch de thuisploeg die de score opende. Tejan stuitte met zijn inzet in eerste instantie nog op Reus, maar maakte van de rebound wél gebruik: 1-0. Jong AZ probeerde via Mohamed Taabouni daarna snel gelijk te maken; zijn schot kon echter makkelijk worden geklemd door Alblas. Zonder al te veel problemen speelde TOP Oss de wedstrijd daarna uit.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 23 15 7 1 25 52 2 FC Emmen 22 14 3 5 19 45 3 Excelsior 22 13 4 5 19 43 4 Jong Ajax 23 13 4 6 15 43 5 ADO Den Haag 22 15 2 5 21 41 6 Roda JC Kerkrade 23 11 7 5 20 40 7 De Graafschap 23 12 4 7 10 40 8 FC Eindhoven 23 11 5 7 12 38 9 Jong PSV 23 9 5 9 7 32 10 NAC Breda 23 7 8 8 3 29 11 VVV-Venlo 23 8 2 13 -9 26 12 Telstar 23 6 8 9 -16 26 13 FC Den Bosch 23 8 2 13 -17 26 14 Jong AZ 23 7 4 12 -7 25 15 TOP Oss 23 6 6 11 -9 24 16 MVV Maastricht 23 7 2 14 -21 23 17 Jong FC Utrecht 23 6 4 13 -19 22 18 Helmond Sport 22 5 5 12 -15 20 19 FC Dordrecht 23 5 5 13 -19 20 20 Almere City FC 23 4 5 14 -19 17