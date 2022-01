Voor Bayern München dreigt na Alaba en Boateng weer transfervrij vertrek

Maandag, 24 januari 2022 om 21:01 • Rian Rosendaal

Niklas Süle is bezig aan zijn laatste maanden als speler van Bayern München. Volgens BILD en GOAL is de 26-jarige centrumverdediger 'toe aan een nieuwe uitdaging', waardoor hij zijn aflopende contract bij de grootmacht niet wil verlengen. Süle zou onlangs een lucratief contractvoorstel van Bayern, met een verhoging van zijn jaarsalaris tot tien miljoen euro, van tafel hebben geveegd.

Het is niet bekend of de leiding van Bayern alsnog gaat proberen om Süle voor de club te behouden. Ondertussen kijkt de Duitse mandekker, met 37 interlands achter zijn naam, naar verluidt naar een vervolg van zijn loopbaan in de Premier League. Chelsea en Newcastle United zouden de situatie rondom de Bayern-stopper met veel interesse volgen, al lijkt Süle laagvlieger Newcastle niet als serieuze optie zien. Sport1 meldt dat hij ook op het lijstje is verschenen van Barcelona.

President Herbert Hainer benadrukte zondag dat er nog volop werd gesproken met Süle en zijn management. "We hebben Niklas een aanbieding gedaan en het is nu aan hem om dat al dan niet te accepteren. Natuurlijk willen we binnen afzienbare tijd een antwoord, omdat we anders verder zullen moeten kijken. Een exacte datum weet ik niet, maar op korte termijn willen we wel een akkoord bereiken of in ieder geval horen van Niklas wat hij precies verlangt. Dan zullen we verder met hem praten", aldus Hainer. Het lijkt er nu echter op dat Süle na David Alaba, Jérôme Boateng en Javi Martínez de vierde speler is die Bayern binnen een jaar tijd transfervrij verlaat.

Bayern legde in 2017 twintig miljoen euro neer voor de van TSG Hoffenheim afkomstige Süle. De international van Duitsland kwam in bijna vijf jaar tijd tot 158 wedstrijden in alle competities namens der Rekordmeister. Dit seizoen staat de teller op 25 optredens in het shirt van Bayern. Süle miste in november alleen twee wedstrijden vanwege een coronabesmetting. Met de koploper in de Bundesliga veroverde de verdediger de Champions League, viermaal de landstitel, twee keer de Duitse beker en viermaal de Supercup. Daarnaast was ook het WK voor clubteams een prooi voor Süle.