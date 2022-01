Jansen per direct ontslagen als trainer Heerenveen; club grijpt naast opvolger

Maandag, 24 januari 2022 om 20:28 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:54

SC Heerenveen neemt per direct afscheid van Johnny Jansen. De Friese club, die momenteel tiende staat in de Eredivisie, zag nog onvoldoende perspectief voor verbetering met de huidige hoofdtrainer aan het roer. Jansen was bezig aan zijn derde seizoen als coach van de eerste selectie. De Telegraaf meldt tevens dat Heerenveen geprobeerd heeft Mitchell van der Gaag te strikken als opvolger. Een vertrek van de assistent van Erik ten Hag is voor Ajax echter onbespreekbaar.

De 46-jarige oefenmeester lag al geruime tijd onder vuur bij Heerenveen, maar de thuisnederlaag tegen hekkensluiter PEC Zwolle (0-1) was de druppel voor de clubleiding. “Dit zijn harde en moeilijke keuzes om te moeten maken”, zegt technisch manager Ferry de Haan over de beslissing om Jansen te ontslaan. “Johnny is een echte clubman en heeft in verschillende functies ontzettend veel voor sc Heerenveen betekend. Dat maakt deze keuze nog lastiger. We beraden ons nu op de opvolging en hopen hier snel duidelijkheid over te kunnen geven.”

Beoogd opvolger Mitchell van der Gaag voelt zich naar verluidt gevleid door de interesse van Heerenveen, maar heeft het prima naar zijn zin bij Ajax.

Jansen, geboren en getogen in Heerenveen was tussen 1995 en 1997 kortstondig actief als speler voor de club. Na zijn profcarrière af te hebben gesloten bij het toenmalige BV Veendam streek Jansen in 2000 opnieuw neer bij Heerenveen, ditmaal als jeugdtrainer. Jansen doorliep tot en met 2014 verschillende functies in de jeugdopleiding van de club, voordat hij assistent werd bij het eerste elftal. De voormalig middenvelder werkte onder meer aan de zijde van Dwight Lodeweges, Foppe de Haan, Jurgen Streppel en Jan Olde Riederink; teneinde van het seizoen 2018/19 nam Jansen het roer over van laatstgenoemde.

In de laatste vijf wedstrijden van dat seizoen loodste Jansen Heerenveen naar een elfde plek in de Eredivisie. De twee jaargangen daarop eindigde Heerenveen op een respectievelijk tiende en twaalfde plek. Beoogd opvolger Van der Gaag heeft volgens bronnen van De Telegraaf zonder veel problemen geaccepteerd dat Ajax hem niet wil laten gaan. De assistent van Ten Hag zou het 'eervol' vinden dat hij de eerste keus is in Heerenveen, maar heeft het erg naar zijn zin bij zijn huidige club.