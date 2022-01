De Boer wijst medespeler aan als sta-in-de-weg van Frenkie de Jong

Maandag, 24 januari 2022 om 20:45 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:38

Ronald de Boer ziet Sergio Busquets als belangrijke reden dat Frenkie de Jong niet op de top van zijn kunnen presteert bij Barcelona. Door de aanwezigheid van de ervaren middenvelder kan de 24-jarige middenvelder niet op zijn natuurlijke positie als nummer zes komen te spelen, wat hem en het team als geheel zou schaden. Busquets kan volgens De Boer niet meer belopen wat er gevraagd wordt van een nummer zes op topniveau en 'zou een stapje opzij moeten doen'.

"Busquets is een geweldige speler, maar hij heeft een hoop bescherming nodig", stelt De Boer in de Spaanse krant El País. "Als hij het hele veld moet beslaan, komt hij in de problemen. dat beïnvloedt het hele team en ook Frenkie de Jong." Barcelona speelde ook afgelopen zondag tegen Alavés (0-1 winst) met de punt naar achteren op het middenveld, met Busquets als meest defensief ingestelde man. Daarvoor stond naast Frenkie de Jong ook Pedri, die in het Copa del Rey-duel met Athletic Club (3-2 verlies) nog in plaats van de Nederlander speelde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Spaanse kranten ondanks heldenrol niet al te positief over Frenkie de Jong

Nogal wat kritiek op de middenvelder ondanks zijn winnende doelpunt voor Barcelona. Lees artikel

De Jong groeide tegen Alavés in de slotfase uit tot matchwinner, maar kreeg desondanks veel kritiek in de Spaanse media. De Boer denkt dat het een hoop op zou lossen als de voormalig Ajacied op de plek van Busquets terecht zou komen. "De toekomst is Frenkie de Jong, Gavi, Pedri, Nico González. Met die spelers heeft Barcelona een ongelooflijk middenveld. Busquets' carrière loopt op zijn einde. Hij is nu eenmaal op leeftijd (33, red.) en soms klampen clubs en coaches zich te lang vast aan spelers die een stapje opzij moeten doen."

"De rol van Busquets kan Frenkie prima invullen, omdat hij zo goed kan verdedigen", vervolgt De Boer. "Hij is snel, lang genoeg om luchtduels te winnen, en hij maakt een hoop meters. Samen met N'Golo Kanté (de middenvelder van Chelsea, red.) is hij één van de besten. Zijn veelzijdigheid is uniek: geen speler kan zo makkelijk switchen tussen de nummer zes- en de nummer achtpositie."

Frenkie de Jong zelf vindt de kritiek op zijn spel overigens niet geheel terecht. "Ik kan op veel vlakken verbeteren, maar ik speel ook weer niet desastreus", zei de middenvelder zondag voor de camera van Movistar +.

Frenkie de Jong: ‘Het lijkt alsof die mensen de wedstrijden niet eens kijken'