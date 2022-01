‘Ik ga er vanuit dat Ajax in die laatste week een poging waagt voor Bergwijn’

Maandag, 24 januari 2022 om 19:29 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:18

Ajax geeft zich nog niet gewonnen in de strijd om Steven Bergwijn, zo onthult clubwatcher Mike Verweij maandag in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. Volgens de Ajax-volger gaat de nieuwe koploper in de Eredivisie een ultieme poging wagen om de vleugelaanvaller los te weken van Tottenham Hotspur. Manager Antonio Conte gaf vorige week nog te kennen dat hij Bergwijn liever niet tussentijds uit Noord-Londen ziet vertrekken. Ajax heeft nog tot 1 februari om zaken te doen met the Spurs.

"Ik ga er nog niet honderd procent vanuit dat die transfer van Bergwijn niet doorgaat", zo concludeert Verweij. "Sterker nog, ik ga er vanuit dat Ajax in die laatste week nog een poging zal ondernemen om hem wel binnen te halen. Dat het laatste woord daar nog echt niet over is gezegd. En ik denk dat Marc Overmars (directeur voetbalzaken Ajax, red.) zich heel langzaam aan de houdgreep van Susan Lenderink (financieel directeur Ajax, red.) aan het ontworstelen is."

Verweij meldt tevens dat Ajax momenteel aan het scouten is op een prestigieus Braziliaans jeugdtoernooi en de focus van de scouts ligt met name op Giovanni, een pas achttienjarige vleugelaanvaller van Palmeiras. "Er is een Copa São Paulo, en daar zijn drie scouts van Ajax met een aantal zaakwaarnemers eromheen die kant opgegaan. En dat schijnt voornamelijk om Giovanni van Palmeiras te gaan. Waarbij onmiddelijk moet worden aangetekend dat ze die eigenlijk een jaar geleden hadden moeten halen, omdat hij toen nog betaalbaar was."

"Maar nu zit ongeveer de hele wereld achter hem aan", vervolgt Verweij zijn uitleg. "Dat is een van de grootste talenten van Brazilië, dus daarom zijn ze daar." De clubwatcher weet niet of Giovanni wordt gezien als alternatief voor Bergwijn. "Het is in ieder geval een aanvaller. Het zou ook een spits kunnen zijn, ik ken die speler niet goed genoeg, moet ik je heel eerlijk bekennen", aldus Verweij over de Braziliaanse aanvaller die op de voet wordt gevolgd door diverse scouts van Ajax.