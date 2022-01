Watford bevestigt ontslag van Claudio Ranieri na nog geen vier maanden

Claudio Ranieri is na een dienstverband van slechts drieënhalve maand ontslagen door Watford, zo bevestigt de club via de officiële kanalen. De Italiaanse manager haalde slechts één punt in de laatste acht competitiewedstrijden en moet daarom vertrekken. Watford gaat nu op zoek naar zijn derde trainer dit seizoen, nadat Xisco Muñoz op 3 oktober al de laan werd uitgestuurd.

"Het bestuur van the Hornets erkent Claudio als een man van grote integriteit en eer", schrijft de club in een statement op de website. "Toch heeft het bestuur het gevoel dat, met nog een half seizoen te gaan, een wijziging op de managerspositie grotere kans heeft om actief te blijven in de Premier League. Claudio zal hier op Vicarage Road altijd gerespecteerd worden voor zijn inspanningen voor het team."

De voormalig kampioenenmaker van Leicester City leidde Watford eind november nog naar een verrassende 4-1 overwinning tegen Manchester United, maar won daarna geen enkele wedstrijd meer. Watford bungelt nu op de negentiende plaats in de Premier League. Norwich City, dat op de veilige zestiende plek staat, is nog wel in zicht en heeft slechts twee punten meer.

Zijn ontslag kan voor Ranieri onmogelijk als een grote verrassing komen, daar Watford een reputatie heeft op dat gebied. In de laatste tweeënhalf jaar stonden er inclusief Ranieri liefst zeven verschillende managers voor de spelersgroep bij de club. Geen enkele trainer daarvan hield het minstens een half jaar vol bij Watford.