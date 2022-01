‘Newcastle start met bod van 55 miljoen mogelijk ook transfer voor Senesi’

Maandag, 24 januari 2022 om 17:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:42

Newcastle United zet in de laatste week van de winterse transferperiode alles op alles om Diego Carlos binnen te halen. The Magpies gaan hun bod op de 28-jarige centrumverdediger van Sevilla verhogen tot liefst 55 miljoen euro inclusief bonussen, zo meldt Marca. Sevilla beschouwt Marcos Senesi als een van de mogelijke opvolgers van Diego Carlos.

De zoektocht van Newcastle naar een nieuwe centrumverdediger in januari valt de club tegen. Hoewel de steenrijke Saud-Arabische bewindvoerders veel over hadden voor Sven Botman, hield Lille OSC zijn poot stijf en bleef de aanvoerder van Jong Oranje in Frankrijk. Sevilla wenst op zijn beurt ook niet mee te werken aan het vertrek van Diego Carlos, maar een nieuw torenhoog bod kan de Andalusiërs op andere gedachten brengen.

Diego Carlos geldt als een van de betere centrumverdedigers van LaLiga, maar heeft vooralsnog niet zijn debuut gemaakt bij de Braziliaanse nationale ploeg. Newcastle zag een eerste bod van 35 miljoen euro afgewezen worden door Sevilla, maar is nu bereid om een stuk verder te gaan. Diego Carlos beschikt overigens over een ontsnappingsclausule van tachtig miljoen euro, maar dat bedrag is zelfs Newcastle te gortig.

Zelf wil Diego Carlos dolgraag naar Newcastle om zijn droom om in de Premier League te kunnen spelen te verwezenlijken. De mandekker kan in het noorden van Engeland bovendien zijn huidige salaris verdubbelen en voor vierenhalf jaar tekenen. De Zuid-Amerikaan staat sinds 2019 onder contract bij Sevilla, dat daarvoor vijftien miljoen euro overmaakte aan Nantes. Diego Carlos speelde tot nu toe 121 duels voor de Spaanse club.

Marca noemt Senesi dus als potentiële opvolger van Diego Carlos bij Sevilla. De Madrileense krant verwacht dat Feyenoord liefst 35 miljoen euro vraagt voor de 24-jarige Argentijn, al lijkt dat bedrag aan de hoge kant. Senesi ligt nog anderhalf jaar vast en Feyenoord kan het zich niet veroorloven om de duurste aankoop uit de clubhistorie transfervrij te laten vertrekken. De Rotterdammers staan dan ook niet onwelwillend tegenover een vertrek. Senesi kostte tweeënhalf jaar geleden ongeveer zeven miljoen euro.