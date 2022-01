NEC gaat voor stunt met voormalig Vitesse-spits Wilfried Bony

Maandag, 24 januari 2022 om 16:08 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:17

NEC bekijkt de mogelijkheid om Wilfried Bony aan te trekken, zo meldt Voetbal International. De 33-jarige spits, bekend uit zijn tijd als topschutter van Vitesse, traint de komende dagen mee om zijn fitheid aan te tonen. Bony zit al langer dan een vol kalenderjaar zonder club en is dus transfervrij.

Bony kwam in contact met NEC dankzij technisch directeur Ted van Leeuwen en adviseur Fred Rutten, die de Ivoriaan kennen uit hun tijd bij Vitesse. De komst van Bony naar Arnhem bleek in 2011 een schot in de roos. De centrumspits produceerde 58 goals en 18 assists in 77 officiële duels en verdiende een toptransfer naar Swansea City. Het bedrag van zestien miljoen euro dat Bony naar verluidt opleverde is nog altijd een clubrecord voor Vitesse.

Swansea City bleek niet het plafond voor Bony, die ook in de Premier League opviel met zijn uitstekende spel en twee jaar later de overstap maakte naar Manchester City. In de absolute top van het Engelse voetbal had Bony echter moeite om zich in de basis te spelen en na twee minder succesvolle seizoenen vertrok hij op huurbasis naar Stoke City. In 2017 besloot Swansea om Bony terug te kopen, maar zijn tweede periode liep uit op een mislukking.

Bony werd verleid door het grote geld uit het Midden-Oosten en tekende in 2018 bij Al-Arabi uit Qatar. Een jaar later ging hij aan de slag bij het Saudi-Arabische Al-Ittihad, om na een seizoen opnieuw weer te vertrekken. Zijn laatste officiële wedstrijd dateert van 9 september 2020, dus het is de vraag hoe fit de Ivoriaan nog is.