Manchester City dicht bij komst van nieuwe spits

OGC Nice heeft zich gemengd in de strijd om de handtekening van Jesse Lingard. De middenvelder van Manchester United kan ook rekenen op interesse van Newcastle United, West Ham United en enkele Spaanse clubs. (Foot Mercato)

(The Athletic)

Arsenal heeft zijn zinnen gezet op Alexander Isak. De spits van Real Sociedad geldt als alternatief van Dusan Vlahovic, die the Gunners vooralsnog niet weten te overtuigen om deze maand een transfer naar Londen te maken. (The Athletic)

hebben AC Milan als concurrentie van zich afgeschud en lijken de spits van River Plate, die het seizoen op huurbasis in Argentinië afmaakt, voor 27 miljoen euro in te lijven.