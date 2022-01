‘Vlahovic is akkoord over salaris van 7 miljoen euro en pusht voor transfer’

Maandag, 24 januari 2022 om 15:29 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:33

Dusan Vlahovic heeft zijn zinnen vol gezet op een transfer naar Juventus, zo meldt La Gazzetta dello Sport. De 21-jarige spits van Fiorentina heeft al een principeakkoord bereikt over een jaarsalaris van bijna zeven miljoen euro. De vraag is nu of Juventus een overeenkomst weet te bereiken met Fiorentina, dat minimaal zeventig miljoen euro verlangt.

Vlahovic ontbrak afgelopen zondag in de competitiewedstrijd tegen Cagliairi (1-1) en wakkerde de transfergeruchten rond zijn persoon daarmee verder aan. Fiorentina verklaarde dat de Serviër positief heeft getest op corona en volgens de Italiaanse sportkrant is dat ook de meest waarschijnlijke verklaring. "Covid of niet, het verandert de positie van Vlahovic niet: hij heeft gekozen voor Juventus", aldus La Gazzetta dello Sport. Daarmee geeft de aanvaller ook een definitief 'nee' aan Arsenal, dat deze maand serieus in de markt was voor hem.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Fiorentina wil graag meewerken aan het vertrek van Vlahovic, omdat een transfervrij vertrek gezien zijn medio 2023 aflopende contract boven de markt hangt. La Viola wenst op dit moment wél de hoofdprijs en zet dus in op zeventig miljoen euro. Juventus heeft nog een week de tijd om een winterse overgang af te ronden en zal anders in de zomer terugkomen om Vlahovic weg te halen, zo klinkt het. De spits scoorde dit seizoen 20 keer in 24 officiële duels bij Fiorentina.

Mede door het wegvallen van Federico Chiesa, die zijn kruisband afscheurde, zoekt Juventus dringend naar aanvallende versterking. Mocht Vlahovic niet per direct haalbaar zijn, dan wordt gekeken naar oplossingen voor de korte termijn. Zo is Anthony Martial beschikbaar bij Manchester United om verhuurd te worden. Ook Ousmane Dembélé wordt door Juve beschouwd als interessante optie, maar de bijna transfervrije aanvaller van Barcelona heeft torenhoge salariseisen.