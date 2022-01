Sjaak Swart geeft Roger Schmidt gelijk: ‘Want Ajax is de beste’

Maandag, 24 januari 2022 om 14:35 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:59

Volgens Sjaak Swart is er te veel gesproken over het VAR-moment rond de winnende treffer van Noussair Mazraoui tijdens de topper tussen PSV - Ajax (1-2). Het fraaie doelpunt van de vleugelverdediger leverde de nodige discussie op, aangezien het erop leek alsof de bal in aanloop naar de goal over de zijlijn ging toen Daley Blind deze probeerde binnen te houden. “Ze hebben met zijn tweeën een kwartier lopen gluren: de bal was gewoon in, het was een zuivere goal”, aldus Swart.

Ajax trok zondagmiddag in Eindhoven de zege over de streep dankzij een discutabel doelpunt van Mazraoui. Swart begrijpt echter niets van de ontstane commotie. “Zijn ze nou helemaal gek geworden? Ze lullen alleen maar over of de bal wel of niet uit was”, reageert hij geïrriteerd tegenover Het Parool. “Iedereen is in de war over die VAR. Ze hebben met zijn tweeën een kwartier lopen gluren: de bal was gewoon in, het was een zuivere goal. Niemand kan het zien met die beelden. Ze hebben gister foto’s getoond dat ik achter de VAR zou zitten: ze moeten niet zo zeuren, lekker voetballen.”

In ? of uit ?? @kennethperez10: "Ik vind dit best wel duidelijk uit" pic.twitter.com/0mQtxxV8qZ — ESPN NL (@ESPNnl) January 23, 2022

“Vraag het eens aan die trainer (Roger Schmidt, red.) die zondag zei: ‘Ze moeten die cup vast naar Amsterdam sturen.’ Nou, daar heeft hij gelijk in, want Ajax is de beste”, zo deelt Mister Ajax een sneer uit aan de Duitse oefenmeester. “Het is gewoon 2-1. Het was een wereldgoal met een fantastische aanval. Een zeer verdiende overwinning van Ajax. Ajax wilde voetballen en PSV wilde verdedigen. En dan moeten we niet meer zeuren over of die bal over de lijn is of niet.”

Danny Makkelie gaf na afloop van het duel voor de camera van ESPN tekst en uitleg over het winnende doelpunt van Ajax. “Mijn assistent riep direct dat de bal nog binnen was. Dan gaat het spel door en uit die aanval maakt Ajax een doelpunt”, zo blikte Makkelie terug op het moment dat zich een kwartier voor het einde voordeed. “De spelers van PSV gaven aan dat de bal uit was geweest, ik heb dat vanuit mijn positie niet kunnen zien en de assistent geeft aan dat de bal binnen bleef, dus dan gaat de VAR er naar kijken. De VAR keek naar de beelden en gaf aan dat ze geen shot konden vinden waaruit sluitend bewijs kwam dat de bal helemaal over de zijlijn was geweest.”

“Het heeft er alle schijn dat de bal uit was”, vervolgde Makkelie. “Maar het lastige is: die bal heeft een bolling. Zeg dan maar of de bal uit is of niet. Op basis van het beeld kan je dat niet bevestigen. Al heeft het er alle schijn van: de VAR heeft niet het bewijs dat hij geheel over de zijlijn is geweest. Ik weet: we hebben heel veel van dit situaties gehad als scheidsrechters en de bolling van de bal kan nog boven de lijn hangen. Ik kan je foto’s laten zien van andere wedstrijden waarop de bal uit lijkt, maar hij volgens VAR-beeld binnen is.”