Pierre van Hooijdonk noemt het ‘jammer’ dat Ajax Mohamed Ihattaren haalt

Maandag, 24 januari 2022 om 13:48 • Jeroen van Poppel

Pierre van Hooijdonk had liever gezien dat Mohamed Ihattaren niet naar Ajax gaat. De analist van Studio Voetbal is kritisch op de aanvallende middenvelder van Juventus, die in zijn ogen beloond wordt voor slecht gedrag. "Moet iemand zich wel over hem ontfermen, alleen omdat het een begenadigd voetballer kán zijn?", vraagt Van Hooijdonk zich af.

Ajax en Juventus naderen een akkoord over de overgang van Mohamed Ihattaren, zo meldde De Telegraaf maandag. Het is nog onduidelijk of het om een huurdeal of definitieve transfer gaat. "Ik snap Ajax, want zakelijk is het interessant", aldus Van Hooijdonk. "Maar van de andere kant vind ik het wel jammer, want zijn gedrag wordt nu een soort van beloond. Ik had liever gezien dat hij ook niet bij FC Utrecht, maar dat hij voor mijn part naar FC Dordrecht was gegaan. Dan had hij moeten laten zien wat voor mentaliteit hij heeft, want dan is het intrinsieke motivatie die erbij komt kijken. Nu wordt er gezegd: 'Iemand moet zich over hem ontfermen.' Luister, bij PSV hebben ze dat tot in den treure gedaan. Hij moet het uit zichzelf halen."

Ibrahim Afellay is het daar volledig mee eens. "In zijn geval moet je het niet meer hebben over FC Utrecht, Ajax of wat voor club dan ook", aldus de oud-middenvelder in de talkshow. "Het gaat erom dat hij zich ervan bewust is dat hij niet goed bezig was en dat hij het totaal anders moet gaan aanpakken. Hij moet het bij zichzelf zoeken. Hij is een bevoorrecht mens en leeft een jongensdroom."

Afellay wil dan ook niet zeggen of Ihattaren er goed aan doet om naar Ajax te gaan. "Het gaat niet om een club", herhaalt de oud-international. "Hij heeft heel veel potentie, dat is de discussie niet. Het gaat erom dat hij leert om als een prof te leven. Je kunt toch niet over een club of positie als een speler nog niet eens fit is? Ik snap wel dat Ajax hem haalt, omdat hij heel veel potentie heeft. Het gaat erom dat hij de schakel kan maken en dat hij op nul begint."